Давний обидчик Металлиста, недавний соперник Динамо. Известно, с кем точно не сыграет Заря в квалификации ЛЕ

В этом году Лига Европы претерпит структурные изменения. Меняется в том числе и сетка отбора. Как такого классического посева в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы не будет. Команды будут разделены на приоритеты, представители одной группы приоритета не смогут сыграть между собой.

"Заря" попадет в первый приоритет как команда, обеспечившая себе участие в раунде плей-офф Лиги Европы непосредственно через национальный чемпионат / Кубок. Вместе с луганчанами в первом приоритете находятся бронзовые призеры Бельгии, Нидерландов, Турции, Австрии и обладатель Кубка Дании. С этими командами "Заря" точно не сыграет.

Итак, соперниками луганчан не будут давний обидчик "Металлиста" в Лиге Европы австрийский "Штурм", недавний соперник киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов нидерландский АЗ, бывшая команда Александра Караваева и правообладатель основного контакта Аллахьяра Сайядманеша турецкий "Фенербахче", обладатель Кубка Дании "Рандерс" и кто-то из бельгийской пары "Антверпен" / "Андерлехт" (в составе последнего выступает украинец Богдан Михайличенко).

Представители этого приоритета за место в группе Лиги Европы поспорят с командами третьего / четвертого приоритета. Третий / четвертый приоритет – это те, кто вылетят из ранних стадий квалификации Лиги чемпионов + победители национального Кубка Ассоциаций 14-16 в Таблице коэффициентов (Шотландия, Кипр, Чехия). Ориентировочный список потенциальных соперников "Зари" по состоянию на сейчас – "Ференцварош", "Шкендия", "Марибор", "Слован" (Братислава), "Динамо" (Тбилиси), "Рапид" (Вена), "Хиберниан", "Анортосис ".

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