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Тяжелая артиллерия: сэр Алекс Фергюсон полетел на финал ЛЕ вместе с первой командой МЮ

Лига Европы
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Держись, "Желтая Субмарина"

Тяжелая артиллерия: сэр Алекс Фергюсон полетел на финал ЛЕ вместе с первой командой МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Экс-менеджер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон отправился вместе с первой командой Оле Гуннара Сульшера на решающий поединок второго по значимости клубного европейского турнира с испанским "Вильярреалом". Напомним, матч состоится завтра, 26 мая, в польском городе Гданьск. Официальный Твиттер "красных дьяволов" отметил:

"Кое-кто особенный присоединяется к нашей выездной вечеринке".

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Фергюсон бессменно возглавлял "Манчестер Юнайтед" на протяжении 26 лет, выиграв за это время рекордное количество титулов, включая 13 побед в Премьер-лиге и 2 победы в Лиге чемпионов. Под руководством сэра Алекса "Юнайтед" выиграл больше трофеев, чем за всю свою предыдущую столетнюю историю. 19 декабря 2010 года Фергюсон побил рекорд сэра Мэтта Басби по продолжительности пребывания в должности главного тренера клуба.

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В статье: Алекс Фергюсон Лига Европы Вильярреал Манчестер Юнайтед
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