Тяжелая артиллерия: сэр Алекс Фергюсон полетел на финал ЛЕ вместе с первой командой МЮ

Экс-менеджер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон отправился вместе с первой командой Оле Гуннара Сульшера на решающий поединок второго по значимости клубного европейского турнира с испанским "Вильярреалом". Напомним, матч состоится завтра, 26 мая, в польском городе Гданьск. Официальный Твиттер "красных дьяволов" отметил:

"Кое-кто особенный присоединяется к нашей выездной вечеринке".

Читайте также Алекс Фергюсон посетил отель, в котором остановился ПСЖ

Фергюсон бессменно возглавлял "Манчестер Юнайтед" на протяжении 26 лет, выиграв за это время рекордное количество титулов, включая 13 побед в Премьер-лиге и 2 победы в Лиге чемпионов. Под руководством сэра Алекса "Юнайтед" выиграл больше трофеев, чем за всю свою предыдущую столетнюю историю. 19 декабря 2010 года Фергюсон побил рекорд сэра Мэтта Басби по продолжительности пребывания в должности главного тренера клуба.