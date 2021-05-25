  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Коуч Манчестер Юнайтед уже видит свою команду победительницей Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коуч Манчестер Юнайтед уже видит свою команду победительницей Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Но то же говорит и о "Вильярреале"

Коуч Манчестер Юнайтед уже видит свою команду победительницей Лиги Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями перед финальным матчем Лиги Европы с испанским "Вильярреалом".

Я уверен в себе, в каких бы обстоятельствах я бы не оказался. Спокойный и уверенный, я доверяю игрокам. Они готовы. И это главное. Я увидел, как внутри них что-то растет, как они становятся все более уверенными, крепкими, устойчивыми к неудачам. Я уверен, что сейчас команда готова.

Нужно готовиться к победе. Мы планируем победить, мы надеемся на это. Но я уверен, что в Унаи Эмери и его команды такие же ощущения.

Читайте такжеМЮ ни разу за сезон АПЛ не проиграл в гостях – в последний раз это удавалось "непобедимому" Арсеналу

В финале может случиться все, что угодно - можно пропустить гол на первой минуте, может произойти травма, кого-то удалят. Так что мы просто должны быть готовы ко всему. В этом суть исходов, здесь все решается сразу же, - цитирует тренера сайт МЮ.

Финал состоится завтра, 26 мая, в 22:00 по Киеву.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Оле Гуннар Сульшер Вильярреал Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...