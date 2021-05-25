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Коуч Манчестер Юнайтед уже видит свою команду победительницей Лиги Европы
Но то же говорит и о "Вильярреале"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями перед финальным матчем Лиги Европы с испанским "Вильярреалом".
Я уверен в себе, в каких бы обстоятельствах я бы не оказался. Спокойный и уверенный, я доверяю игрокам. Они готовы. И это главное. Я увидел, как внутри них что-то растет, как они становятся все более уверенными, крепкими, устойчивыми к неудачам. Я уверен, что сейчас команда готова.
Нужно готовиться к победе. Мы планируем победить, мы надеемся на это. Но я уверен, что в Унаи Эмери и его команды такие же ощущения.
В финале может случиться все, что угодно - можно пропустить гол на первой минуте, может произойти травма, кого-то удалят. Так что мы просто должны быть готовы ко всему. В этом суть исходов, здесь все решается сразу же, - цитирует тренера сайт МЮ.
Финал состоится завтра, 26 мая, в 22:00 по Киеву.
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