Коуч Манчестер Юнайтед уже видит свою команду победительницей Лиги Европы

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями перед финальным матчем Лиги Европы с испанским "Вильярреалом".

Я уверен в себе, в каких бы обстоятельствах я бы не оказался. Спокойный и уверенный, я доверяю игрокам. Они готовы. И это главное. Я увидел, как внутри них что-то растет, как они становятся все более уверенными, крепкими, устойчивыми к неудачам. Я уверен, что сейчас команда готова.

Нужно готовиться к победе. Мы планируем победить, мы надеемся на это. Но я уверен, что в Унаи Эмери и его команды такие же ощущения.