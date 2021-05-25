  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Наставник Вильярреала советует игрокам в финале ЛЕ воспользоваться своими козырями
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Вильярреала советует игрокам в финале ЛЕ воспользоваться своими козырями

Лига Европы
(1 голосов)

Конечно, их собственно не называет

Наставник Вильярреала советует игрокам в финале ЛЕ воспользоваться своими козырями

Новина українською

Главный тренер испанского "Вильярреала" Унаи Эмери рассказал о своих ожиданиях от финала Лиги Европы, где его команда сыграет с "Манчестер Юнайтед".

Каждый финал отличается от других. У меня были финалы, где мы были фаворитами, но было и наоборот. Но это все предматчевые расклады. Завтра мы будем гореть гордостью и боевым задором. Мы доказали, что у нас сильная команда.

МЮ в свой день может обыграть любого. Но у нас есть свои козыри. Мы тщательно изучили "Юнайтед". Главное - воспользоваться теми возможностями, которые нам выпадут, - заявил Эмери, которого цитирует сайт "Вильярреала".

Матч "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед" состоится 26 мая в польском Гданьске. Начало - в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеЛЕ. Арсенал - Вильярреал 0:0. Единственный финалист не из Англии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Унаи Эмери Лига Европы Вильярреал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...