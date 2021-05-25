Наставник Вильярреала советует игрокам в финале ЛЕ воспользоваться своими козырями

Главный тренер испанского "Вильярреала" Унаи Эмери рассказал о своих ожиданиях от финала Лиги Европы, где его команда сыграет с "Манчестер Юнайтед".

Каждый финал отличается от других. У меня были финалы, где мы были фаворитами, но было и наоборот. Но это все предматчевые расклады. Завтра мы будем гореть гордостью и боевым задором. Мы доказали, что у нас сильная команда.

МЮ в свой день может обыграть любого. Но у нас есть свои козыри. Мы тщательно изучили "Юнайтед". Главное - воспользоваться теми возможностями, которые нам выпадут, - заявил Эмери, которого цитирует сайт "Вильярреала".