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Вильярреал - МЮ. Где и когда смотреть финал Лиги Европы
Где покажут в прямом эфире финал Лиги Европы Вильярреал - Манчестер Юнайтед, 26 мая 2021
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Paul Ellis - Pool
"Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" - клубы разного калибра, однако это не будет бой слона и моськи. Многолетние проблемы превратили "Красных дьяволов" в весьма нестабильный коллектив, тогда как "Желтая субмарина" под руководством Унаи Эмери еще не проиграла в текущей ЛЕ ни единого матча, выиграв 12 поединков из 14.
Сам Эмери - главный спец по Лиге Европы среди тренеров. В прошлом он трижды выигрывал турнир с "Севильей" и доходил до финала с "Арсеналом". Уле-Гуннару Сульшеру о таких тренерских свершениях остается лишь мечтать - пока в его активе лишь победы в Кубке и чемпионате Норвегии.
Сможет ли знаменитый норвежец завоевать свой первый еврокубок - узнаем в среду, 26 мая, на Футбол 2. Начало игры "Вильярреал" - "МЮ" в 22:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Вильярреал" - "МЮ" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Также мы будем осуществлять альтернативный комментарий – звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.
Легальная видео онлайн трансляция матча "Вильярреал" - "МЮ" в интернете будет доступна на сервисах Oll.tv, MEGOGO, Volia TV.
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Беларусь - Belarus TV
- Великобритания – BT Sport 1, BT Sport Ultimate
- Германия – SRF zwei, DAZN, TV NOW, Blue Sport
- Испания – Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Италия – Sky Sport Uno, SKY Go Italia, TV8, NOW TV, Sky Sport Football
- Канада – DAZN
- Польша – Polsat Sport Premium 1, TVP Sport, TVP1, IPLA
- Португалия – Sport TV LIVE, Sport TV1, SIC
- США – CBS Sports Network, TUDN USA, Univision NOW, UniMás, Paramount+
- Франция – Molotov, RMC Sport 1
- Турция - beIN Sports Haber Turkey, beIN CONNECT Turkey, beIN Sports 1 Turkey
- Греция - ERT 1, Cosmote Sport 2 HD
- Чехия – ČT2
- Словакия - Dvojka, ČT2
- Венгрия - Sport 1 Hungary
- Румыния - Telekom Sport 1 Romania, Look Sport, Digi Sport 1 Romania
- Молдова - Canal 5
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