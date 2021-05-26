Вильярреал - МЮ. Где и когда смотреть финал Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" - клубы разного калибра, однако это не будет бой слона и моськи. Многолетние проблемы превратили "Красных дьяволов" в весьма нестабильный коллектив, тогда как "Желтая субмарина" под руководством Унаи Эмери еще не проиграла в текущей ЛЕ ни единого матча, выиграв 12 поединков из 14.

Сам Эмери - главный спец по Лиге Европы среди тренеров. В прошлом он трижды выигрывал турнир с "Севильей" и доходил до финала с "Арсеналом". Уле-Гуннару Сульшеру о таких тренерских свершениях остается лишь мечтать - пока в его активе лишь победы в Кубке и чемпионате Норвегии.

Сможет ли знаменитый норвежец завоевать свой первый еврокубок - узнаем в среду, 26 мая , на Футбол 2 . Начало игры "Вильярреал" - "МЮ" в 22:00 .

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Вильярреал" - "МЮ" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Также мы будем осуществлять альтернативный комментарий – звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

Легальная видео онлайн трансляция матча "Вильярреал" - "МЮ" в интернете будет доступна на сервисах Oll.tv, MEGOGO, Volia TV .

В других странах матч в прямом эфире покажут: