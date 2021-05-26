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Вильярреал - МЮ. Где и когда смотреть финал Лиги Европы

Лига Европы
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Где покажут в прямом эфире финал Лиги Европы Вильярреал - Манчестер Юнайтед, 26 мая 2021

Вильярреал - МЮ. Где и когда смотреть финал Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Paul Ellis - Pool

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" - клубы разного калибра, однако это не будет бой слона и моськи. Многолетние проблемы превратили "Красных дьяволов" в весьма нестабильный коллектив, тогда как "Желтая субмарина" под руководством Унаи Эмери еще не проиграла в текущей ЛЕ ни единого матча, выиграв 12 поединков из 14.

Сам Эмери - главный спец по Лиге Европы среди тренеров. В прошлом он трижды выигрывал турнир с "Севильей" и доходил до финала с "Арсеналом". Уле-Гуннару Сульшеру о таких тренерских свершениях остается лишь мечтать - пока в его активе лишь победы в Кубке и чемпионате Норвегии.

Сможет ли знаменитый норвежец завоевать свой первый еврокубок - узнаем в среду, 26 мая, на Футбол 2. Начало игры "Вильярреал" - "МЮ" в 22:00.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Вильярреал" - "МЮ" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Также мы будем осуществлять альтернативный комментарий – звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

Легальная видео онлайн трансляция матча "Вильярреал" - "МЮ" в интернете будет доступна на сервисах Oll.tv, MEGOGO, Volia TV.

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Беларусь - Belarus TV
  • Великобритания – BT Sport 1, BT Sport Ultimate
  • Германия – SRF zwei, DAZN, TV NOW, Blue Sport
  • Испания – Movistar+, Movistar Liga de Campeones
  • Италия – Sky Sport Uno, SKY Go Italia, TV8, NOW TV, Sky Sport Football
  • Канада – DAZN
  • Польша – Polsat Sport Premium 1, TVP Sport, TVP1, IPLA
  • Португалия – Sport TV LIVE, Sport TV1, SIC
  • США – CBS Sports Network, TUDN USA, Univision NOW, UniMás, Paramount+
  • Франция – Molotov, RMC Sport 1
  • Турция - beIN Sports Haber Turkey, beIN CONNECT Turkey, beIN Sports 1 Turkey
  • Греция - ERT 1, Cosmote Sport 2 HD
  • Чехия – ČT2
  • Словакия - Dvojka, ČT2
  • Венгрия - Sport 1 Hungary
  • Румыния - Telekom Sport 1 Romania, Look Sport, Digi Sport 1 Romania
  • Молдова - Canal 5
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В статье: Вильярреал Манчестер Юнайтед
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