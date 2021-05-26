  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Финал Лиги Европы МЮ - Вильярреал. Стартовые составы команд
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Финал Лиги Европы МЮ - Вильярреал. Стартовые составы команд

Лига Европы
(2 голосов)

Уже известны стартовые составы команд

Финал Лиги Европы МЮ - Вильярреал. Стартовые составы команд

twitter.com/EuropaLeague

Новина українською

Сегодня в финальном матче Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграет в польском Гданьске с "Вильярреалом".

Уже известны стартовые составы команд:

Вильярреал: Рульи, Фойт, Пау Торрес, Альбиоль, Педраса, Парехо, Пино, Тригерос, Капу, Бакка, Жерар Морено.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Уан-Биссака, Шоу, Байи, Линделеф, Бруну Фернандеш, Погба, Мактоминай, Кавани, Гринвуд, Рэшфорд.

Напомним, что поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вильярреал Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...