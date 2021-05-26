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Финал Лиги Европы МЮ - Вильярреал. Стартовые составы команд
Уже известны стартовые составы команд
twitter.com/EuropaLeague
Сегодня в финальном матче Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграет в польском Гданьске с "Вильярреалом".
Уже известны стартовые составы команд:
Вильярреал: Рульи, Фойт, Пау Торрес, Альбиоль, Педраса, Парехо, Пино, Тригерос, Капу, Бакка, Жерар Морено.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Уан-Биссака, Шоу, Байи, Линделеф, Бруну Фернандеш, Погба, Мактоминай, Кавани, Гринвуд, Рэшфорд.
Напомним, что поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет
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