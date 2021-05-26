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Вильярреал забивает первым. Видео гола Морено в ворота Манчестер Юнайтед

Лига Европы
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Юнайтед снова пропустил со стандарта

Вильярреал забивает первым. Видео гола Морено в ворота Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Манчестер Юнайтед” больше владел мячом в первом тайме финального матча Лиги Европы с “Вильярреалом”, но единственный гол забила испанская команда.

На 29-й минуте Парехо выполнил точную подачу со штрафного, а гол забил лучший бомбардир “Вильярреала” Жерар Морено.

1:0 – первый тайм остался за “Вильярреалом”.

Читайте такжеВильярреал – Манчестер Юнайтед. АУДИО онлайн трансляция финала Лиги Европы

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В статье: Лига Европы Вильярреал Манчестер Юнайтед
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