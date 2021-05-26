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Вильярреал забивает первым. Видео гола Морено в ворота Манчестер Юнайтед
Юнайтед снова пропустил со стандарта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Манчестер Юнайтед” больше владел мячом в первом тайме финального матча Лиги Европы с “Вильярреалом”, но единственный гол забила испанская команда.
На 29-й минуте Парехо выполнил точную подачу со штрафного, а гол забил лучший бомбардир “Вильярреала” Жерар Морено.
1:0 – первый тайм остался за “Вильярреалом”.
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