Вильярреал - победитель Лиги Европы-2021!

Перед этой встречей у "Вильярреала" не было трофеев, зато был тренер-специалист по ЛЕ. "МЮ" же мог похвастать богатейшей историей призов, но его наставник Уле-Гуннар Сульшер выигрывал кубки лишь в родной Норвегии. Букмекеры в это не верили, но именно козыри испанцев взяли верх.

"Вильярреал" со старта предложил "МЮ" высоченную интенсивность. "Подводники" вгрызались в каждый мяч, лезли во все стыки и к перерыву лидировали по отборам 15-5.

"Манкунианцы" опешили и не понимали, чем отвечать. У них был мяч, но не было голевых моментов. Максимум, чего удалось добиться - это ситуативного преимущества на правом фланге, где Гринвуд, Уан-Биссака и смещающийся Бруну задавили Педрасу, и тот держался из последних сил.

9 - On each of the last nine occasions a Spanish side has faced English opposition in the final of a European competition (including Super Cups), the Spanish club has won the match. The last to lose were Alavés against Liverpool in the 2000-01 UEFA Cup. Dominant. #UELfinal