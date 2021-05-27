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Вильярреал - победитель Лиги Европы-2021!

Лига Европы
(3 голосов)

В сумасшедшей серии пенальти повержен "МЮ"

Вильярреал - победитель Лиги Европы-2021!

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Janek Skarzynski - Pool

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед этой встречей у "Вильярреала" не было трофеев, зато был тренер-специалист по ЛЕ. "МЮ" же мог похвастать богатейшей историей призов, но его наставник Уле-Гуннар Сульшер выигрывал кубки лишь в родной Норвегии. Букмекеры в это не верили, но именно козыри испанцев взяли верх.

"Вильярреал" со старта предложил "МЮ" высоченную интенсивность. "Подводники" вгрызались в каждый мяч, лезли во все стыки и к перерыву лидировали по отборам 15-5.

"Манкунианцы" опешили и не понимали, чем отвечать. У них был мяч, но не было голевых моментов. Максимум, чего удалось добиться - это ситуативного преимущества на правом фланге, где Гринвуд, Уан-Биссака и смещающийся Бруну задавили Педрасу, и тот держался из последних сил.

Сам "Вильярреал" большими силами не атаковал, предпочитая контратаки и стандарты. Простая тактика, но она дала результат - на 29-й минуте Жерар Морено замкнул навес со штрафного, смяв в борьбе Виктора Линделефа.

Этот гол выглядел нелогично, ведь других опасных подходов у испанцев не было. С другой стороны, "МЮ" играл слабо и не выглядел командой с четким планом действий, что на таком уровне наказуемо.

Картина изменилась лишь во втором тайме. Начался он, правда, с момента "Вильярреала", когда мяч заметался по вратарской англичан, а вот дальше "МЮ" перехватил инициативу и наглухо закрыл соперника в его штрафной. По-хорошему, команда Сульшера должна была бить пенальти за фол Педрасы, но Тюрпен в том моменте пожалел "Подводников". А вот уже Кавани через две минуты жалеть никого не стал и добил мяч в сетку после удобного рикошета.

С тех пор пошли качели. Чтоб выровнять игру Эмери заменил форварда Бакку на опорника Коклена, и ход сработал. Тем не менее, "МЮ" все равно был острее, и Рашфорд имел царский шанс принести своим победу, но с пары метров пробил мимо ворот. Были также и заблокированные удары Кавани и Гринвуда почти в упор.

"Вильярреал" скрипел, мучился, но продержался до свистка, а уже в экстра-таймах игра снова переменилась. Страх ошибки у тех и других оказался сильнее, чем желание забить, так что дополнительные полчаса прошли почти без конкретики - с тем же успехом можно было сразу переходить к пенальти. Сульшер даже специально под нее выпустил двух игроков на 123-й минуте - Мату и Теллеса.

Они по итогу тренера не подвели, да и вообще ни один полевой игрок не подвел - что у "МЮ", что у "Вильярреала". Решающую ошибку аж на 22-м (!) ударе допустил Давид де Хеа, который мало того, что не выручал на линии, так еще и сам по-детски ошибся, пробивая с 11 метров. Его коллега Рульи в этом плане был куда увереннее. Браво, Херонимо! Браво, Эмери! Браво, "Вильярреал"!

Гданьск. "Энерга". Финал Лиги Европы

"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1 (по пен. 11:10)

Голы: Жерар Морено, 29 - Кавани, 55

"Вильярреал": Рульи - Фойт (Гаспар, 88), Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Альберто Морено, 88) - Пино (Алькасер, 77), Капу (Раба, 120+3), Парехо, Тригейрос (Мой Гомес, 77) - Жерар Морено, Бакка (Коклен, 60)

"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Уан-Биссака (Теллес, 120+3), Байи (Туанзебе, 116), Линделеф, Шоу - Мактоминей (Мата, 120+3), Погба (Джеймс, 116) - Гринвуд (Фред, 100), Бруну Фернандеш, Рашфорд - Кавани

Предупреждения: Капу, 54, Фойт, 84 - Байи, 82, Кавани, 113

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В статье: Вильярреал Манчестер Юнайтед
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Комментарии (34)
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Барселиниус (землянин)
27.05.2021 в 02:09
А вот малыша Сульшера жаль конечно. Ему, как тренеру этот кубок ой как надо был.
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
27.05.2021 в 01:54
Хоть где-то Ла Лига еще сдержала позиции. Мои поздравления Вильяреалу, Эмери крут
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Барселиниус (землянин)
27.05.2021 в 01:53
С Эмери в ЛЕ играть бесполезно. У него лицензия на кубок ЛЕ. Подводники БРАВО! Знай наших лалиговских блъ!
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0
0
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Не РЕАЛист (повезло)
27.05.2021 в 01:44
Молодцы!!! Надо кубок переименовать с ЛЕ в ЛЭ.))
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+3
-1
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Барселиниус (землянин)
27.05.2021 в 01:47
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0
0
Фанат АПЛ
27.05.2021 в 01:42
Не тот Манчестер,без огня. Де Хеа очередной раз показал свой уровень лузера. А испанцы молодцы,настроились и заметно было,что психологически сильнее были. Серия пенальти эпичная!
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+1
-1
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Барселиниус (землянин)
27.05.2021 в 02:05
Ну вот, а ты в анонсе говорил шо МЮ должен взять кубок. Это футбол батенька. В нём не всегда побеждает сильнейший.
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0
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usovvictor (Kharkov)
27.05.2021 в 01:36
...ха, ха, ха..., так с кем играло Динамо?! Оказывается с чемпионом ЛЕ! Мне очень жаль МЮ, оно правда намного сильнее Вилли, но надо было головой думать, т.к. тактику уже обоих была известна. Одних -убить, у других измотать в обороне и выстоять. МЮ нельзя терять было столько моментов и такое время владения мячом, так его транжирить, наказание - пенальти, где нервы сдали. Жаль сэра Алекса, но это лоторея, до которой МЮ с пониманием игры в финале не должен доводить. Ну а Вилли с первым чемпионством в ЛЕ, оно долго шло к этому и выдержало удар достойно! Правда теперь у нас появились проблемы с обстановкой в лигах, тут уж ничего не поделаешь. Упорный матч, если честно меня раздирало на 2 части, но это прекрасно. Обе команды достойны уважения, хотя лоторею никто не отменял..., достойный финал в упертости команд...
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0
-1
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usovvictor (Kharkov)
27.05.2021 в 01:42
...всегда опасался Эмери, умный тренер, главное вдумчивый...
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+1
0
ВасяКулебяка (Козливка)
27.05.2021 в 01:32
Если вратарь не смог отбить не одного пенальти из 10 то зачем он там стоит?
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+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
27.05.2021 в 01:20
Болел за желтых и они не подвели. У МЮ и так много трофеев в истории.
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+3
0
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scorpius (Ck)
27.05.2021 в 01:14
Но с точки зрения планов на ЛЧ следующего сезона победа МЮ была бы нам выгоднее, а так Динамо похоже опускается в 4 корзину, а Шахтер ждут более сложные соперники в квалифаях.
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+1
-6
Mexxxxx (Просяная)
27.05.2021 в 01:20
Самим надо корзины отвоевывать, а не на расклады в чужих финалах надеяться. Поэтому четвертая так четвертая, сложные так сложные.
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+4
0
avatar
scorpius (Ck)
27.05.2021 в 01:22
Лично я ни на что не надеялся, это просто цифры рейтингов, но не они в футбол играют.
+2
0
Navudo
27.05.2021 в 01:26
наші клуби все ще здатні дивувати: можуть "з четвертої корзини" обіграти фаворита всього турніру... а можуть "з другої корзини" непристойно влетіти андердогу....:)
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
27.05.2021 в 01:11
Вильяреал красавцы! Была чуйка, что Эмери возьмет очередной кубок ЛЕ.
Ответить
+5
-1
RicoRico (Кривой Рог)
27.05.2021 в 01:08
Ох уж этот "тренеришка"))))Болел за Вильярреал как за своих))))))
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
27.05.2021 в 01:08
ми були свідками Історії...
Ответить
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
27.05.2021 в 01:05
крутейшая развязка! не болею за Вильяреал, просто было приятно за то что желтые постояли за честь Испании. Несокрушимые испанские терции выстояли под ливнем английских стрел, а потом смели островную пьянь неотразимой атакой пикинер. Вива, ла Фурия Роха! Рулли - молодчик, это была его серия пенальти
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+2
-4
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Horus (Днепропетровск)
27.05.2021 в 01:11
Точно. Отбивал все, что летело)
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+3
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
27.05.2021 в 01:04
Vamoooos!!!! España!!!!
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0
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.05.2021 в 01:01
Ось так, Динамо програло Вільярреалу, переможцю Ліги Європи, програло тоді, коли ще не набуло достатньої форми після зими. Вітаю Вільярреал! І сподіваюсь та вірю в перемоги та звитяги Динамо.
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+4
-6
аалекс ( Крым)
27.05.2021 в 01:01
Сам матч, как и большинство финалов, вышел пресноватым. А вот серия пенальти - коасотааа. Испанцев с победой, МЮ не унывать, хорошая команда.
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+2
-1
RicoRico (Кривой Рог)
27.05.2021 в 01:09
как они били!!! А вот последний удар, от левши в левый от вратаря испанцев угол, можно было брать.Мне кажется что если прыгать в левый от себя, когда бьёт левша - не прошадаеш)))
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0
-2
Leolion (Alicante)
27.05.2021 в 01:00
Почему-то вспоминается матчи Динамо с сегодняшним триумфатором. Первую игру полностью на равных сыграли + моменты были не абы какие, а реальные. Пропустили 2 гола за 5 минут чисто из-за опыта. Второй матч я не смотрел и тем не менее, Динамо с победителем Лиги Европы играло на равных, достойно, с позиции силы. Надеюсь в следующем году выступление будет ещё лучше, испанцев с победой!
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+2
-5
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okolegko (Київ)
27.05.2021 в 01:00
Вітаю підводників з перемогою! Вболівав саме за них. Емері – Спеціаліст по зніманню скальпів))
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+5
-2
Mexxxxx (Просяная)
27.05.2021 в 00:59
Красиво!!!
Ответить
+5
-1
oda1979 (Запорожье)
27.05.2021 в 00:59
Хотите выиграть ЛЕ с гарантией? Звоните прямо сейчас! Телефон ХХХХХХХХ, спросить Унаи Эмери. Остерегайтесь подделок!
Ответить
+2
-3
FCZK-1922 (Кировоград)
27.05.2021 в 00:58
Матч не очень, а вот серия пенальти держала в конкретном напряжении! Испанцев с кубком.
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+4
-1
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Horus (Днепропетровск)
27.05.2021 в 00:56
Ага, все ждут, когда Эмери поломается. Я тоже, бляха, ждал в 2015-м...
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+4
-1
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таврия19752009 (симферополь)
27.05.2021 в 00:59
надо было Эмери в Шахтер пригласит вместо итальянца
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+2
-4
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
27.05.2021 в 01:05
Он к бомжам под руководством уголовника не пошёл бы… хватит приключений с руссофашисиами в спиртяке
0
-4
аалекс ( Крым)
27.05.2021 в 01:08
На постсоветском пространстве у него не сильно получается)))
+1
0
RicoRico (Кривой Рог)
27.05.2021 в 01:10
в 19м дал сбой
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+1
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