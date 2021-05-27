Вильярреал - победитель Лиги Европы-2021!

Перед этой встречей у "Вильярреала" не было трофеев, зато был тренер-специалист по ЛЕ. "МЮ" же мог похвастать богатейшей историей призов, но его наставник Уле-Гуннар Сульшер выигрывал кубки лишь в родной Норвегии. Букмекеры в это не верили, но именно козыри испанцев взяли верх.

"Вильярреал" со старта предложил "МЮ" высоченную интенсивность. "Подводники" вгрызались в каждый мяч, лезли во все стыки и к перерыву лидировали по отборам 15-5.

"Манкунианцы" опешили и не понимали, чем отвечать. У них был мяч, но не было голевых моментов. Максимум, чего удалось добиться - это ситуативного преимущества на правом фланге, где Гринвуд, Уан-Биссака и смещающийся Бруну задавили Педрасу, и тот держался из последних сил.

9 - On each of the last nine occasions a Spanish side has faced English opposition in the final of a European competition (including Super Cups), the Spanish club has won the match. The last to lose were Alavés against Liverpool in the 2000-01 UEFA Cup. Dominant. #UELfinal — OptaJoe (@OptaJoe) May 26, 2021

Сам "Вильярреал" большими силами не атаковал, предпочитая контратаки и стандарты. Простая тактика, но она дала результат - на 29-й минуте Жерар Морено замкнул навес со штрафного, смяв в борьбе Виктора Линделефа.

Этот гол выглядел нелогично, ведь других опасных подходов у испанцев не было. С другой стороны, "МЮ" играл слабо и не выглядел командой с четким планом действий, что на таком уровне наказуемо.

11 - Gerard Moreno ???????? ha completado 11 recuperaciones en los 90 minutos de juego ante el Manchester United, récord de un delantero en una final de Europa League -desde 2009-10-. Omnipresente. pic.twitter.com/yhVSwDGrYg — OptaJose (@OptaJose) May 26, 2021

Картина изменилась лишь во втором тайме. Начался он, правда, с момента "Вильярреала", когда мяч заметался по вратарской англичан, а вот дальше "МЮ" перехватил инициативу и наглухо закрыл соперника в его штрафной. По-хорошему, команда Сульшера должна была бить пенальти за фол Педрасы, но Тюрпен в том моменте пожалел "Подводников". А вот уже Кавани через две минуты жалеть никого не стал и добил мяч в сетку после удобного рикошета.

С тех пор пошли качели. Чтоб выровнять игру Эмери заменил форварда Бакку на опорника Коклена, и ход сработал. Тем не менее, "МЮ" все равно был острее, и Рашфорд имел царский шанс принести своим победу, но с пары метров пробил мимо ворот. Были также и заблокированные удары Кавани и Гринвуда почти в упор.

2013/14 - This is the first #UELfinal to go to extra time since the 2013-14 edition, with Unai Emery's Sevilla going on to beat Benfica on penalties. Repeat? — OptaJoe (@OptaJoe) May 26, 2021

"Вильярреал" скрипел, мучился, но продержался до свистка, а уже в экстра-таймах игра снова переменилась. Страх ошибки у тех и других оказался сильнее, чем желание забить, так что дополнительные полчаса прошли почти без конкретики - с тем же успехом можно было сразу переходить к пенальти. Сульшер даже специально под нее выпустил двух игроков на 123-й минуте - Мату и Теллеса.

Они по итогу тренера не подвели, да и вообще ни один полевой игрок не подвел - что у "МЮ", что у "Вильярреала". Решающую ошибку аж на 22-м (!) ударе допустил Давид де Хеа, который мало того, что не выручал на линии, так еще и сам по-детски ошибся, пробивая с 11 метров. Его коллега Рульи в этом плане был куда увереннее. Браво, Херонимо! Браво, Эмери! Браво, "Вильярреал"!

Гданьск. "Энерга". Финал Лиги Европы

"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1 (по пен. 11:10)

Голы: Жерар Морено, 29 - Кавани, 55

"Вильярреал": Рульи - Фойт (Гаспар, 88), Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Альберто Морено, 88) - Пино (Алькасер, 77), Капу (Раба, 120+3), Парехо, Тригейрос (Мой Гомес, 77) - Жерар Морено, Бакка (Коклен, 60)

"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Уан-Биссака (Теллес, 120+3), Байи (Туанзебе, 116), Линделеф, Шоу - Мактоминей (Мата, 120+3), Погба (Джеймс, 116) - Гринвуд (Фред, 100), Бруну Фернандеш, Рашфорд - Кавани

Предупреждения: Капу, 54, Фойт, 84 - Байи, 82, Кавани, 113