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Давид де Хеа не отражает пенальти 5 лет - собралось 36 голов

Лига Европы
(1 голосов)
Давид де Хеа не отражает пенальти 5 лет - собралось 36 голов

Фото: Манчестер Юнайтед

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Английский "Манчестер Юнайтед" уступил в финале Лиги Европы испанскому "Вильярреалу" (1:1, 10:11 по пенальти).

Голкипер манкунианцев Давид де Хеа пропустил после всех 11 ударов соперника и сам не реализовал своего пенальти.

Испанец с 23 апреля 2016 не отбил ни одного пенальти.

Де Хеа пропустил 36 голов с 11-метровой отметки.

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В статье: Давид де Хеа Лига Европы Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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hardcorepwnz (Украина)
27.05.2021 в 01:53
Де Хеа нужно было отпустить в Реал Мадрид, когда его очень звали. А так он из лучше испанского вратаря превратился в весьма среднего, и даже место в основе сборной потерял.
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