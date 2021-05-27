Давид де Хеа не отражает пенальти 5 лет - собралось 36 голов

Английский "Манчестер Юнайтед" уступил в финале Лиги Европы испанскому "Вильярреалу" (1:1, 10:11 по пенальти).

Голкипер манкунианцев Давид де Хеа пропустил после всех 11 ударов соперника и сам не реализовал своего пенальти.

Испанец с 23 апреля 2016 не отбил ни одного пенальти.

Де Хеа пропустил 36 голов с 11-метровой отметки.