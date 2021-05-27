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Давид де Хеа не отражает пенальти 5 лет - собралось 36 голов
Фото: Манчестер Юнайтед
Английский "Манчестер Юнайтед" уступил в финале Лиги Европы испанскому "Вильярреалу" (1:1, 10:11 по пенальти).
Голкипер манкунианцев Давид де Хеа пропустил после всех 11 ударов соперника и сам не реализовал своего пенальти.
Испанец с 23 апреля 2016 не отбил ни одного пенальти.
Де Хеа пропустил 36 голов с 11-метровой отметки.
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hardcorepwnz (Украина)
27.05.2021 в 01:53
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