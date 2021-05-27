Фатальный промах де Хеа. Смотрите видео всех 22 ударов с пенальти в финале Лиги Европы

В ночь с 26 на 27 марта в польском Гданьске определился победитель Лиги Европы 2021. Им стал "Вильярреал", который доказал свою силу в решающем поединке над МЮ благодаря 11-метровым.

Для определения победителя в серии пенальти пришлось бить всем полевым игрокам, которые находились на поле на момент свистка об окончании овертайма. За всю серию промах допустил только вратарь МЮ Давид де Хеа. Его 22-й по порядку удар оказался заключительным и оставил "дьяволов" без трофея и с дебютным кубком в клубной истории "Вильярреала".