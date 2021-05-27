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"Я очень счастлив. Вильярреал заслужил победу." Эмери - о финале ЛЕ

Лига Европы
(4 голосов)

Это 4-й кубок в этом турнире в карьере испанского специалиста

"Я очень счастлив. Вильярреал заслужил победу." Эмери - о финале ЛЕ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" (1:1, 11:10 по пенальти) в финале Лиги Европы.

"Я очень счастлив! Эти игроки очень много работали в течение всего сезона ради президента, владельца клуба, председателя совета директоров. Мы очень гордимся "Вильяреалом". Я думаю, что мы заслужили победу. Соперником был "Манчестер Юнайтед", но сегодня (26 мая - прим.) мы выдали очень конкурентный матч.

Этот клуб уже играл в Лиге чемпионов, и мы будем наслаждаться этим турниром. Я хочу выигрывать Лигу Европы, но я также хочу играть в Лиге чемпионов. Будем наслаждаться этим моментом вместе с нашими болельщиками и семьями завтра", - сказал Эмери.

Отметим, что это четвертый кубок Лиги Европы в карьере испанского специалиста.

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В статье: Унаи Эмери Вильярреал Манчестер Юнайтед
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Источник:
UEFA

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Комментарии (3)
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storm_ua (Николаев)
27.05.2021 в 11:04
МЮ сами виноваты, команда откровенно на две головы сильнее.
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Забиватор (Mariupol)
27.05.2021 в 10:17
Это не Дзерби этот победжает
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Acsakal (Kharkov)
27.05.2021 в 08:23
Так. Емері - фахівець з ЛЄ.
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