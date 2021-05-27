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"Я очень счастлив. Вильярреал заслужил победу." Эмери - о финале ЛЕ
Это 4-й кубок в этом турнире в карьере испанского специалиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" (1:1, 11:10 по пенальти) в финале Лиги Европы.
"Я очень счастлив! Эти игроки очень много работали в течение всего сезона ради президента, владельца клуба, председателя совета директоров. Мы очень гордимся "Вильяреалом". Я думаю, что мы заслужили победу. Соперником был "Манчестер Юнайтед", но сегодня (26 мая - прим.) мы выдали очень конкурентный матч.
Этот клуб уже играл в Лиге чемпионов, и мы будем наслаждаться этим турниром. Я хочу выигрывать Лигу Европы, но я также хочу играть в Лиге чемпионов. Будем наслаждаться этим моментом вместе с нашими болельщиками и семьями завтра", - сказал Эмери.
Отметим, что это четвертый кубок Лиги Европы в карьере испанского специалиста.
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