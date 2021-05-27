"Я очень счастлив. Вильярреал заслужил победу." Эмери - о финале ЛЕ

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" (1:1, 11:10 по пенальти) в финале Лиги Европы.

"Я очень счастлив! Эти игроки очень много работали в течение всего сезона ради президента, владельца клуба, председателя совета директоров. Мы очень гордимся "Вильяреалом". Я думаю, что мы заслужили победу. Соперником был "Манчестер Юнайтед", но сегодня (26 мая - прим.) мы выдали очень конкурентный матч.

Этот клуб уже играл в Лиге чемпионов, и мы будем наслаждаться этим турниром. Я хочу выигрывать Лигу Европы, но я также хочу играть в Лиге чемпионов. Будем наслаждаться этим моментом вместе с нашими болельщиками и семьями завтра", - сказал Эмери.