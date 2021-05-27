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"Ключевой элемент в тактической игре команды Эмери". Этьен Капу – лучший игрок финала Лиги Европы

Лига Европы
(2 голосов)

Справедливо

"Ключевой элемент в тактической игре команды Эмери". Этьен Капу – лучший игрок финала Лиги Европы

УЕФА

Новина українською

Французский полузащитник испанского "Вильярреала" Этьен Капу был признан лучшим игроком финала Лиги Европы. Представитель группы технических наблюдателей УЕФА Душан Фитцель прокомментировал его выступление:

"Он превосходно играл в роли опорного полузащитника. Закрывал множество зон в центре поля и был ключевым элементом в тактической игре "Вильярреала". Был силен в каждом единоборстве".

Отметим, что в прошлом году лучшим игроком решающего матча стал нападающий "Севильи" Люк де Йонг. В 2009-м награду получил капитан "Шахтера" Дарио Срна. Тогда еще в финале Кубка УЕФА "горняки" переиграли "Вердер" (2:1).

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В статье: Лига Европы Этьен Капу Вильярреал Манчестер Юнайтед
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (2)
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Барселиниус (землянин)
27.05.2021 в 11:15
Ну конечно же, кто лучший? Негроид.
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prockop4uck (Киев)
27.05.2021 в 11:31
Странно такое читать от фаната аргентинской обезьяны. Какие-то двойные стандарты.
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