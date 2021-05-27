"Ключевой элемент в тактической игре команды Эмери". Этьен Капу – лучший игрок финала Лиги Европы

Французский полузащитник испанского "Вильярреала" Этьен Капу был признан лучшим игроком финала Лиги Европы. Представитель группы технических наблюдателей УЕФА Душан Фитцель прокомментировал его выступление:

"Он превосходно играл в роли опорного полузащитника. Закрывал множество зон в центре поля и был ключевым элементом в тактической игре "Вильярреала". Был силен в каждом единоборстве".

Отметим, что в прошлом году лучшим игроком решающего матча стал нападающий "Севильи" Люк де Йонг. В 2009-м награду получил капитан "Шахтера" Дарио Срна. Тогда еще в финале Кубка УЕФА "горняки" переиграли "Вердер" (2:1).