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"Ключевой элемент в тактической игре команды Эмери". Этьен Капу – лучший игрок финала Лиги Европы
Справедливо
УЕФА
Французский полузащитник испанского "Вильярреала" Этьен Капу был признан лучшим игроком финала Лиги Европы. Представитель группы технических наблюдателей УЕФА Душан Фитцель прокомментировал его выступление:
"Он превосходно играл в роли опорного полузащитника. Закрывал множество зон в центре поля и был ключевым элементом в тактической игре "Вильярреала". Был силен в каждом единоборстве".
Отметим, что в прошлом году лучшим игроком решающего матча стал нападающий "Севильи" Люк де Йонг. В 2009-м награду получил капитан "Шахтера" Дарио Срна. Тогда еще в финале Кубка УЕФА "горняки" переиграли "Вердер" (2:1).
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