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Триумф терпеливых подводников: видео церемонии награждения Лиги Европы

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Истинное счастье

Триумф терпеливых подводников: видео церемонии награждения Лиги Европы

Villarreal

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Вчера, 26 мая, состоялся решающий матч Лиги Европы между испанским "Вильярреалом" и английским "Манчестер Юнайтед". Поединок прошел в польском городе Гданьск и ознаменовался успехом подопечных Унаи Эмери.

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Основное время завершилось вничью 1:1, в овертайме команды не забивали, зато оторвались по полной во время серии послематчевых пенальти (11:10). Свой удар с точки не реализовал голкипер "МЮ" Давид Де Хеа. После матча состоялась церемония награждения:

Для "Желтой сумбарины" – это первый трофей в истории. Ранее "Вильярреал" брал Кубок Интертото (в 2003 и 2004 годах), однако в этом соревновании всегда было несколько победителей. Таким образом, Оле Гуннар Сульшер не завоевал свой первый кубок с "МЮ".

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В статье: Лига Европы Вильярреал Манчестер Юнайтед
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