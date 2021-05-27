Триумф терпеливых подводников: видео церемонии награждения Лиги Европы

Вчера, 26 мая, состоялся решающий матч Лиги Европы между испанским "Вильярреалом" и английским "Манчестер Юнайтед". Поединок прошел в польском городе Гданьск и ознаменовался успехом подопечных Унаи Эмери.

Основное время завершилось вничью 1:1, в овертайме команды не забивали, зато оторвались по полной во время серии послематчевых пенальти (11:10). Свой удар с точки не реализовал голкипер "МЮ" Давид Де Хеа. После матча состоялась церемония награждения:

Для "Желтой сумбарины" – это первый трофей в истории. Ранее "Вильярреал" брал Кубок Интертото (в 2003 и 2004 годах), однако в этом соревновании всегда было несколько победителей. Таким образом, Оле Гуннар Сульшер не завоевал свой первый кубок с "МЮ".