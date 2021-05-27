Рашфорд: Учитель математики с открытым аккаунтом прислал мне кучу смайликов с обезьянами

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд сообщил в своем Твиттере, что после поражения "красных дьяволов" в финале Лиги Европы от "Вильярреала" (1:1, 11:10 по пенальти) столкнулся с агрессией людей в социальных сетях.

"Как минимум 70 расистских оскорблений в аккаунтах моих социальных сетей есть на данный момент. Удачи тем, кто так трудится, чтобы заставить меня чувствовать себя еще хуже, чем сейчас. Еще сильнее я возмущен тем фактом, что один из тех, кто прислал мне кучу эмодзи с обезьянами в Direct – учитель математики с открытым аккаунтом. Он учит детей! И знает, что может писать расистские оскорбления без последствий".

I’m more outraged that one of the abusers that left a mountain of monkey emojis in my DM is a maths teacher with an open profile. He teaches children!! And knows that he can freely racially abuse without consequence… — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) May 27, 2021

"В следующем сезоне мы будем играть с еще большим желанием. Не хочу слышать: "Ой, они были так близки к победе". Это ничего не значит. Чтобы выиграть большие трофеи, нужно идти на жертвы. Я могу показать 6-7 игроков, которые весь сезон играли с травмами. Сейчас мы должны разгрузить наши головы".