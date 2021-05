Рашфорд: Учитель математики с открытым аккаунтом прислал мне кучу смайликов с обезьянами

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд сообщил в своем Твиттере, что после поражения "красных дьяволов" в финале Лиги Европы от "Вильярреала" (1:1, 11:10 по пенальти) столкнулся с агрессией людей в социальных сетях.

I’m more outraged that one of the abusers that left a mountain of monkey emojis in my DM is a maths teacher with an open profile. He teaches children!! And knows that he can freely racially abuse without consequence…