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Рашфорд: Учитель математики с открытым аккаунтом прислал мне кучу смайликов с обезьянами

Лига Европы
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Речь о расизме

Рашфорд: Учитель математики с открытым аккаунтом прислал мне кучу смайликов с обезьянами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд сообщил в своем Твиттере, что после поражения "красных дьяволов" в финале Лиги Европы от "Вильярреала" (1:1, 11:10 по пенальти) столкнулся с агрессией людей в социальных сетях.

"Как минимум 70 расистских оскорблений в аккаунтах моих социальных сетей есть на данный момент. Удачи тем, кто так трудится, чтобы заставить меня чувствовать себя еще хуже, чем сейчас. Еще сильнее я возмущен тем фактом, что один из тех, кто прислал мне кучу эмодзи с обезьянами в Direct – учитель математики с открытым аккаунтом. Он учит детей! И знает, что может писать расистские оскорбления без последствий".

"В следующем сезоне мы будем играть с еще большим желанием. Не хочу слышать: "Ой, они были так близки к победе". Это ничего не значит. Чтобы выиграть большие трофеи, нужно идти на жертвы. Я могу показать 6-7 игроков, которые весь сезон играли с травмами. Сейчас мы должны разгрузить наши головы".

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В статье: расизм Лига Европы Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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