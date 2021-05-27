Семь тысяч под водой. Акценты зрителя на финале Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" стал вице-чемпионом АПЛ, тогда как "Вильярреал" в Ла Лиге финишировал лишь седьмым. Не говоря уже о том, чей чемпионат круче, первые по-любому квалифицировались в Лигу чемпионов, тогда как вторым, не выиграй они вчера, светила всего-то Лига конференций – новоиспеченный еврокубок третьего сорта.

Седьмое место первые занимают в рейтинге УЕФА – даже сейчас, после вчерашнего поражения. Вторые же тут лишь двадцать вторые. Этих двух причин было достаточно для того чтобы понимать, на чьей стороне будут симпатии непредвзятого зрителя.

Прибавьте сюда болельщиков "Динамо" (и не только киевского), которые теперь смело могут заявлять, что их клуб на пути к триумфу в Лиге Европы остановил лишь будущий обладатель трофея. И факт останется фактом.

Здесь не будет банальностей, вроде дифирамб Эмери и констатации числа его побед. Не будет од тактическим премудростям и всего такого прочего. Об этом найдется кому рассказать и без меня. Я же, как обычно, попытаюсь выразить свое личное видение игры глазами отдельно взятого любителя футбола.

Если взять голый факт, то Кубок УЕФА выиграла та команда, чей вратарь лучше бьет пенальти – именно за счет этого. Даже немного отдает нонсенсом, не находите? Но ничего тут не поделаешь, если все другие средства определения лучшего уже были перепробованы. Роковой, судьбоносной и первой неудачной оказалась лишь двадцать вторая попытка. Когда оттанцевали уже все.

К слову, совсем неплохо было бы наблюдать это соревнование в точности ударов по воротам с 11 метров сразу по окончании двух таймов. Об этом мы с вами уже говорили и, возможно, не раз. Экстра-таймы если не полностью себя изжили, то отнимают время нашей жизни впустую чаще всего. Вы тоже яростно терли глаза все эти полчаса после полуночи?

Побочный продукт футбола, конечно, нам выдали высокого качества – свыше 95% меткости. Но это не собственно футбол, ребята. Кто бы и что бы не рассказывал. Это вынесенное за рамки игры специальное дополнительное состязание по исполнению стандартов. Согласен, сильные эмоции, вакханалия нервов и все такое. И, оказывается, вратарь тоже обязан уметь бить пенальти.

Ну, пощекотали нервишики и, как говорится, на здоровье! Никто не брюзжит, как кому-то уже обязательно померещилось. И всегда запоминается последняя фраза. А вчера ночью она была такой длинной и красивой, что вы имеете законное право восторгаться ею и дальше. Но что бы я сказал о самой игре?

Не поверите, но есть еще люди у экранов, которым дорога именно она. И которые не садятся смотреть футбол с единственной целью: узнать, кто выиграет. Игра должна развлекать – хотя бы нас, зрителей. Развлекать – в смысле: увлекать. Чтобы мы не томились, борясь со сном, в ожидании пресловутой "лотереи", а неслись к ней, не замечая времени. Тогда это Финал.

Вчера в Гданьске было ровно четыре эпизода, заслуживающих пристального внимания за два часа игры, не считая пенальти. Будущий победитель однажды порадовал четким розыгрышем стандарта. И все. Проигравший имел, по моему мнению, три голевых момента. И, стало быть, на свой гол "наиграл". Но что это были за моменты?

В первом случае внезапно в упор "пальнул" по своим Альбиоль – Рульи оказался на месте.

Во втором – Кавани забил, и мы привычно восхитились тому, что он оказался в нужное время в нужном месте. Но это хлеб форварда. А первичен был рикошет – пас Фортуны, и если ты нападающий уровня финалиста ЛЕ, то обязан им воспользоваться.

В третий раз тот же Кавани опасно пробивал головой, но сэйвануть Рульи помешал Педраса, принявший удар на себя, находясь впереди своего кипера. Я так понял, не все вообще это вспомнят.

При этом без угроз воротам прошли как первые полчаса игры, так и последние пятьдесят минут (включая овертайм). Уберем всплески подлинной активности у ворот соперников, вместе с их видеоповторами, затем переведем все оставшееся время в секунды, и мы получим примерно семь тысяч секунд рутины финального матча. Борьбы, страсти, ошибок…

И да, учитывая, что тон такой игре задавали, как правило, "подводники" из Вильярреаля, это были таки семь тысяч под водой. Бывшие выпускники футбольных школ, наверное, получили удовольствие от такой игры. Но большинство зрительской аудитории составляют отнюдь не они. Что вы говорите: зато пенальти удались? Ну, это для тех, кто до них дожил.

Говорят, букмекеры именно этого и ожидали? Тогда с таким посредственным исполнением финалистов, ей-богу, проще было бы указать в телепрограмме: 00.30 – серия послематчевых пенальти. Ни на что не намекаю, но когда ты около часа времени маешься у телика со спичками в глазах и все вхолостую, то удовольствие от любимой игры ниже среднего.

А тут еще очередной комментатор – говорящий справочник вместо собеседника…

Удивило судейство. Как показалось, оно соответствовало уровню игры команд. То есть, не соответствовало статусу матча.

Примерно в середине второго экстра-тайма, минут за семь до конца игры в футбол, у француза Тюрпена сотоварищи, казалось, были достаточные основания для того чтобы назначить 11-метровый в ворота МЮ: Фред сыграл рукой (в скобках приведу заголовок сегодняшней новости: "Давид де Хеа не отражает пенальти 5 лет - собралось 36 голов").

Поскольку моя борьба со сном уже плавно переходила в пассивную стадию, тем паче поинтересовался мнением коллеги Юстаса. Ответил. Когда проснулся утром.

"На мой взгляд, таких в этом сезоне была поставлена куча. Видимо, не хотели портить игру. И да, мяч летел в ворота. Кстати, гол, забитый МЮ проверяли ВАРом, но скрин не показали. В финале! Вот и не верь во всемирные заговоры... У Шпака - "вне игры", у посла – пенальти..."

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(Был шокирован, когда прочел в одном из отчетов о матче, что, оказывается, в начале второго тайма Тюрпен пожалел "подводников" и не поставил пенальти, при 1:0. А где были мы с Юстасом и ВАРом в это время? Вроде же не спали еще…)

Что ж, считайте, что нам решили сделать царский подарок: 22 пенальки вместо одной! Уж взбодрили, так взбодрили. Тех, кто еще не успел упасть в объятия Морфея. Но мне почему-то не хочется наблюдать что-то подобное в субботу – в финале Лиги чемпионов. Как-то футбола больше хочется. И, извините, до Бениной мамы все эти тысячи лье под водой!