Эмери выиграл, так как лучше, чем Сульшер, управлял игрой: Разбор тактики в финале ЛЕ

"Вильярреал" в финале Лиги Европы в драматичном матче переиграл "Манчестер "Юнайтед" и оформил первый трофей в своей почти столетней истории. Главным козырем "желтой субмарины" в противостоянии с грандом европейского футбола был Унаи Эмери. Этот специалист является самым успешным тренером в истории турнира (даже беря в расчет Кубок УЕФА). И, как оказалось, этот козырь, в комбинации побил шикарный набор карт Сульшера. Для испанского специалиста – это уже четвертый Кубок УЕФА, а Уле Гуннар так и не сумел воспользоваться шансом стать первым норвежским специалистом, выигравшим еврокубок.

Постараемся разобраться в главных тактических нюансах финала Лиги Европы. Разумеется, на бумаге явным фаворитом был "Манчестер Юнайтед". Вице-чемпионы Англии обладают внушительным кадровым потенциалом, который в теории позволяет претендовать на триумф даже в Лиге чемпионов. Но, как это часто бывает в футболе – высокая организация игры и умелое управление действиями команды по ходу матча со стороны тренерского штаба перекрывают превосходство соперника в индивидуальном мастерстве игроков.

Обе команды перед финалом имели определенные и сопоставимые кадровые проблемы. У Манчестера после повреждений полностью не восстановились Магуайр и Фред, а Марсьяль уже давно составляет компанию Джонсу в лазарете. У Эмери еще в полуфинальном матче с "Арсеналом" из обоймы вылетел Чуквезе, а Иборра находится в лазарете с декабря прошлого года. Под вопросом было участие в матче Фойта, но аргентинец не только отыграл весь матч, но и вообще стал одним из главных его героев.

Противостояние можно поделить на несколько условных отрезков. Первый тайм прошел при относительно равной игре, территориальном преимуществе "МЮ" и материальном "Вильярреала" (гол Морено). После перерыва доминировала английская команда. В дополнительное время испанцы сумели выровнять игру, а со временем и вовсе владели инициативой, поставив фаворита в положение команды, которая пытается продержаться до серии послематчевых пенальти. Причина, по которой испанцы перехватили инициативу и прижали фаворита, находилась на тренерской скамейке.

Трудно понять, почему Сульшер так не спешил с заменами. К концу второго тайма Эмери провел пять замен, освежив половину состава. Сульшер не провел ни одной, хотя в концовке было очевидно, что его игроки явно подсели физически. Именно в связи с усталостью "МЮ" отдал мяч сопернику и с трудом выдерживал предлагаемый оппонентами темп. Первые замены норвежский специалист начал делать лишь к середине овертайма.

мой взгляд, в первую очередь это было тренерское поражение Сульшера. Его неуверенность и нерешительность в принятии решений не только довела до серии пенальти, но и сказалась на этой стадии матча. Главный тренер "МЮ" не нашел в себе смелости поменять де Хеа, который даже до этих 11-ти пропущенных одиннадцатиметровых на протяжении пяти лет пропустил двадцать пять ударов с точки.

"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1 (по пен. 11:10)

Голы: Жерар Морено, 29 - Кавани, 55

"Вильярреал": Рульи - Фойт (Гаспар, 88), Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Альберто Морено, 88) - Пино (Алькасер, 77), Капу (Раба, 120+3), Парехо, Тригейрос (Мой Гомес, 77) - Жерар Морено, Бакка (Коклен, 60)

"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Уан-Биссака (Теллес, 120+3), Байи (Туанзебе, 116), Линделеф, Шоу - Мактоминей (Мата, 120+3), Погба (Джеймс, 116) - Гринвуд (Фред, 100), Фернандеш, Рашфорд - Кавани

Предупреждения: Капу, 54, Фойт, 84 - Байи, 82, Кавани, 113

Обе команды сыграли по своим базовым схемам. "МЮ" - 4-2-3-1, а "Вильярреал" – 4-4-2. Разумеется, в разных фазах игры структуры трансформировались. Команда Сульшера даже без мяча до своей трети поля поддерживала базовую структуру. В позиционных атаках Манчестер перестраивался на схему, которую смело можно идентифицировать как 3-1-6. Фулбеки поднимались максимально высоко и отвечали за ширину, вингеры сужались в полупространства, Фернандеш вместе с Кавани должны были сужать линию обороны соперника. Тройку с центрбеками составлял Мактоминей. Группу обороны и атаки связывал Погба.

У "Вильярреала" была интересная структура в позиционной обороне. Команда Эмери в среднем блоке часто встречала соперника схемой 4-1-3-2. Это происходило, когда Фернандеш пытался искать пространство между линий. Капу опускался к капитану "МЮ". Тройка хавбеков и пара форвардов перекрывала центральную зону, направляя атаки оппонентов на фланги. Временами испанцы активировали прессинг по триггеру (пас на фланг или назад).

В низком блоке номинальные хозяева перестраивались на свои классические 4-4-2 и действовали достаточно компактно и слаженно. В фазе игры с мячом номинальные хозяева перестраивались на структуру 4-3-3. Это происходило за счет смещения на позицию правого вингера юного Пино.

Ожидаемо испанская команда отдала мяч более статусному сопернику, сделав ставку на компактность в среднем и низком блоке, быстрые атаки и стандартные положения. В совокупности разница во владении мячом составила около 20%. Но, основная доля этого показателя была сформирована в первом тайме, когда владение манкунианцев достигало отметки в 70%. После перерыва, разница в контроле мяча сократилась, а в дополнительное время и вовсе команда Эмери взяла его под контроль и вела игру первым номером.

В конструктивной фазе обе команды заваливались на один бок. "Манчестер Юнайтед" перегружал свой левый фланг и старался строить позиционные атаки через эту вертикальную зону. Когда удавалось стянуть к ней оборонительный блок соперника, часто через средние и длинные передачи осуществлялся перевод на более разряженное пространство противоположного фланга, где орудовали Гринвуд и Уан-Биссака.

"Вильярреал", напротив, возводил свои атакующие конструкции в основном через правый фланг/полуфланг. Через эту зону прошло 44% процента от всех атакующих действий команды.

По ходу игры тренеры производили замены, которые приводили к временным перестановкам. Например, после замены Бакки на Коклена структура "Вильярреала" бюыла больше похожа на 4-2-31, пока спустя 10 минут не вышел второй номинальный форвард – Пако Алькасер. У англичан после выхода на поле Фреда, Погба доигрывал матч на изначальной позиции Гринвуда – правого атакующего полузащитника.

После матча Унаи Эмери не скрывал положительных эмоций от очередного, уже четвертого триумфа в престижном турнире:

"Я очень счастлив! Эти игроки очень много работали в течение всего сезона ради президента, владельца клуба, председателя совета директоров. Мы очень гордимся "Вильяреалом". Я думаю, что мы заслужили победу. Соперником был "Манчестер Юнайтед", но сегодня мы выдали очень конкурентный матч. Этот клуб уже играл в Лиге чемпионов, и мы будем наслаждаться этим турниром. Я хочу выигрывать Лигу Европы, но я также хочу играть в Лиге чемпионов. Будем наслаждаться этим моментом вместе с нашими болельщиками и семьями завтра".

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер выразил разочарование результатом и признал, что сопернику удалось создать определенные трудности его команде:

"В раздевалке тихо. Все разочарованы. Это футбол - иногда все решает один удар. Мы должны извлечь из этого урок. Нужно попробовать это чувство на вкус и сделать так, чтобы больше никогда такого не переживать. Мы не смогли включиться и не играли так хорошо, как могли бы. Думаю, что мы начали неплохо, но соперники забили своим единственным ударом в створ ворот. Конечно, мы разочарованы тем, что снова пропустили после стандарта. Они не давали нам играть, закрывали зоны, хорошо защищались. Мы не создавали достаточно серьезных моментов. Сейчас не время указывать на то, что я бы сделал иначе. Но когда остаешься без трофея, значит, ты не все сделал правильно. Мы подходим все ближе и ближе, становимся все лучше и лучше. Мы были всего в одном шаге от трофея. Единственный способ добиться желаемого - это становиться лучше".

На мой взгляд, "Вильяррреал" был организованней и больше заслуживал победы. Даже несмотря на доминирование "МЮ", которое в определенные отрезки второго тайма было очевидным, испанская команда не рассыпалась, а в дополнительное время, благодаря умелому контролю игры от своего главного тренера и вовсе превосходила оппонента. Команда Эмери заслужила удачу в серии пенальти своей организованностью, самоотверженностью и целостностью. Такой "Вильярреал" явно не помешает Лиге чемпионов. А Лигу Европы пора переименовывать в Лигу Эмери. Испанский специалист уже в четвертый раз (пять финалов) выиграл второй по значимости европейский клубный турнир.

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