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Игрок Вильярреала - самый младший победитель Лиги Европы в истории турнира

Лига Европы
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Игрок Вильярреала - самый младший победитель Лиги Европы в истории турнира

Фото: Твіттер-сторінка Ліги Європи

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Правый атакующий полузащитник испанского "Вильярреала" Ереми Пино - самый младший победитель в истории Лиги Европы, сообщает официальная Твиттер-страница соревнований.

Он вышел в стартовом составе (из-за того, что в 1/2 ЛЕ травмировался основной игрок на этой позиции Чуквуезе) и был заменен во втором тайме.

Читайте такжеВильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 (по пен. 11:10). Видео голов и обзор матча

Самые младшие победители Лиги Европы:

  1. Ереми Пино (18 лет, 218 дней)
  2. Робин ван Перси (18 лет, 275 дней)
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В статье: Лига Европы Вильярреал Манчестер Юнайтед Ереми Пино
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