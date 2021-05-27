Лига Европы
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Игрок Вильярреала - самый младший победитель Лиги Европы в истории турнира
Фото: Твіттер-сторінка Ліги Європи
Правый атакующий полузащитник испанского "Вильярреала" Ереми Пино - самый младший победитель в истории Лиги Европы, сообщает официальная Твиттер-страница соревнований.
Он вышел в стартовом составе (из-за того, что в 1/2 ЛЕ травмировался основной игрок на этой позиции Чуквуезе) и был заменен во втором тайме.
Самые младшие победители Лиги Европы:
- Ереми Пино (18 лет, 218 дней)
- Робин ван Перси (18 лет, 275 дней)
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