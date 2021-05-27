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Давид Де Хеа о своем несчастье в финале Лиги Европы: Падай и поднимайся, снова бейся и побеждай

Лига Европы
(2 голосов)

Не забил решающий пенальти

Давид Де Хеа о своем несчастье в финале Лиги Европы: Падай и поднимайся, снова бейся и побеждай

Новина українською

Голкипер английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа прокомментировал поражение от испанского "Вильярреала" (1:1, по пенальти - 10:11) в финале Лиги Европы.

Он не смог отразить ни одного из 11-метровых, а также не забил свой последний решающий пенальти.

Падай и поднимайся, учись на собственном опыте, снова бейся и побеждай. "Манчестер Юнайтед", спасибо за поддержку, - написал Де Хеа в Твиттере.

Испанский вратарь МЮ в этом сезоне отстоял в 40 матчах во всех турнирах, пропустил 48 голов. 14 матчей отстоял на «ноль».

Читайте такжеВильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 (по пен. 11:10). Видео голов и обзор матча
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В статье: Давид де Хеа Лига Европы Манчестер Юнайтед
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