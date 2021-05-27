Давид Де Хеа о своем несчастье в финале Лиги Европы: Падай и поднимайся, снова бейся и побеждай

Голкипер английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа прокомментировал поражение от испанского "Вильярреала" (1:1, по пенальти - 10:11) в финале Лиги Европы.

Он не смог отразить ни одного из 11-метровых, а также не забил свой последний решающий пенальти.

Падай и поднимайся, учись на собственном опыте, снова бейся и побеждай. "Манчестер Юнайтед", спасибо за поддержку, - написал Де Хеа в Твиттере.

Испанский вратарь МЮ в этом сезоне отстоял в 40 матчах во всех турнирах, пропустил 48 голов. 14 матчей отстоял на «ноль».