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Давид Де Хеа о своем несчастье в финале Лиги Европы: Падай и поднимайся, снова бейся и побеждай
Не забил решающий пенальти
Голкипер английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа прокомментировал поражение от испанского "Вильярреала" (1:1, по пенальти - 10:11) в финале Лиги Европы.
Он не смог отразить ни одного из 11-метровых, а также не забил свой последний решающий пенальти.
Падай и поднимайся, учись на собственном опыте, снова бейся и побеждай. "Манчестер Юнайтед", спасибо за поддержку, - написал Де Хеа в Твиттере.
Испанский вратарь МЮ в этом сезоне отстоял в 40 матчах во всех турнирах, пропустил 48 голов. 14 матчей отстоял на «ноль».
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