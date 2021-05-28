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Лига Европы – турнир Эмери. Вильярреал задавил Динамо, но умно выждал с МЮ. Аудиомнение #96
Унаи – топ-специалист, а вот про Сульшера такого сказать пока нельзя
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Обсуждаем поединок между "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреалом". Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".
О важности трофея для "Желтой Сумбарины", кубковой рутине и вариативной тактике Эмери. Ищем пользу от Погба и батарейки для Фернандеша, виним Сульшера больше, чем Де Хеа. Оле – новый Фергюсон или шарлатан хуже Моуриньо? Еще больше мыслей внутри подкаста.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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