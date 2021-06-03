Первый приоритет и возможные соперники. Как Заря будет пробиваться в группу Лиги Европы

В конце некоторых национальных чемпионатов произошли некоторые неожиданные изменения (например, не завоевание "Марибором" чемпионства в Словении), что скорректировало список потенциальных соперников "Зари" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

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Напомним, бронзовый призер УПЛ попал в Лигу Европы и на пути в группу должен будет одолеть одного соперника в квалификации (раунд плей-офф отбора, два матча).

Теперь имеем следующую картину (окончательная, дальше изменения будут связаны лишь с результатами квалификации ЛЧ и ЛЕ 2021/22).

Третий приоритет:

"Шкендия" (Северная Македония);

"Слован" (Словакия);

"Динамо" (Тбилиси, Грузия);

"Жальгирис" (Литва);

"Алашкерт" (Армения).

Четвертый приоритет

"Яблонец" (Чехия);

"Сент-Джонстон" (Шотландия);

"Анортосис????" (Кипр),

или более рейтинговые команды этого приоритета с нечемпионской квалификации ЛЧ:

"Рапид" (Вена, Австрия);

"Галатасарай" (Турция);

"Мидтьюлланн" (Дания).

"Заря", напомним, находится в первом приоритете (команды, обеспечившие себе место в квалификации Лиги Европы напрямую через чемпионат или Кубок), поэтому за право сыграть в группе Лиги Европы сыграет с командой третьего или четвертого приоритета. Поражение отправит луганчан в группу Лиги конференций.

В группе Лиги Европы "Заря" будет в четвертой корзине, в Лиге конференций пока третья корзина, но с шансами на вторую. Своего соперника "Заря" узнает второго августа, матчи – 19-го и 26-го августа.