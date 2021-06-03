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Первый приоритет и возможные соперники. Как Заря будет пробиваться в группу Лиги Европы

Лига Европы
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Потенциальные соперники Зари, даты жеребьевки и матчей

Первый приоритет и возможные соперники. Как Заря будет пробиваться в группу Лиги Европы

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В конце некоторых национальных чемпионатов произошли некоторые неожиданные изменения (например, не завоевание "Марибором" чемпионства в Словении), что скорректировало список потенциальных соперников "Зари" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

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Напомним, бронзовый призер УПЛ попал в Лигу Европы и на пути в группу должен будет одолеть одного соперника в квалификации (раунд плей-офф отбора, два матча).

Теперь имеем следующую картину (окончательная, дальше изменения будут связаны лишь с результатами квалификации ЛЧ и ЛЕ 2021/22).

Третий приоритет:

  • "Шкендия" (Северная Македония);
  • "Слован" (Словакия);
  • "Динамо" (Тбилиси, Грузия);
  • "Жальгирис" (Литва);
  • "Алашкерт" (Армения).

Четвертый приоритет

  • "Яблонец" (Чехия);
  • "Сент-Джонстон" (Шотландия);
  • "Анортосис????" (Кипр),

или более рейтинговые команды этого приоритета с нечемпионской квалификации ЛЧ:

  • "Рапид" (Вена, Австрия);
  • "Галатасарай" (Турция);
  • "Мидтьюлланн" (Дания).

"Заря", напомним, находится в первом приоритете (команды, обеспечившие себе место в квалификации Лиги Европы напрямую через чемпионат или Кубок), поэтому за право сыграть в группе Лиги Европы сыграет с командой третьего или четвертого приоритета. Поражение отправит луганчан в группу Лиги конференций.

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В группе Лиги Европы "Заря" будет в четвертой корзине, в Лиге конференций пока третья корзина, но с шансами на вторую. Своего соперника "Заря" узнает второго августа, матчи – 19-го и 26-го августа.

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