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Вентспилс дисквалифицирован от еврокубков на 7 лет
Вместе с руководством клуба
Фото: ФК Вентспілс
УЕФА объявил об отстранении латвийского "Вентспилса" от еврокубков на следующие 7 лет - к сезону 2027/28 включительно.
Клуб признан виновным в мошенничестве, взяточничестве и / или коррупции (статья 11.2 Дисциплинарного регламента УЕФА), нарушении честного характера соревнований и матчей (статьи 12.2 и 12.2б Дисциплинарного регламента УЕФА).
Также принято решение об отстранении от футбольной деятельности спортивного директора Николая Дьякина (на 4 года) и бывшего председателя правления "Вентспилса" Адланаса Шишканова (пожизненно).
УЕФА будет просить ФИФА распространить дисквалификацию этих лиц на весь мир.
Принятые меры связаны с матчем отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 "Вентспилс" - "Бордо" (Франция). Он состоялся 26 июля 2018 и завершился выездной победой "Бордо" со счетом 1:0. По итогам двух встреч дальше прошел французский клуб.
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