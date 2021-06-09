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Вентспилс дисквалифицирован от еврокубков на 7 лет

Лига Европы
(1 голосов)

Вместе с руководством клуба

Вентспилс дисквалифицирован от еврокубков на 7 лет

Фото: ФК Вентспілс

Новина українською

УЕФА объявил об отстранении латвийского "Вентспилса" от еврокубков на следующие 7 лет - к сезону 2027/28 включительно.

Клуб признан виновным в мошенничестве, взяточничестве и / или коррупции (статья 11.2 Дисциплинарного регламента УЕФА), нарушении честного характера соревнований и матчей (статьи 12.2 и 12.2б Дисциплинарного регламента УЕФА).

Также принято решение об отстранении от футбольной деятельности спортивного директора Николая Дьякина (на 4 года) и бывшего председателя правления "Вентспилса" Адланаса Шишканова (пожизненно).

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УЕФА будет просить ФИФА распространить дисквалификацию этих лиц на весь мир.

Принятые меры связаны с матчем отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 "Вентспилс" - "Бордо" (Франция). Он состоялся 26 июля 2018 и завершился выездной победой "Бордо" со счетом 1:0. По итогам двух встреч дальше прошел французский клуб.

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В статье: УЕФА еврокубки Вентспилс (Латвия)
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Комментарии (2)
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FRED73 (Харьков)
10.06.2021 в 00:18
Извините. Но странно было бы если бы в этой паре прошли дальше латыши ... А французы но так это закономерно .
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Acsakal (Kharkov)
10.06.2021 в 00:05
Микола Дьякін та Адлан Шишканов - типові "латиші".
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