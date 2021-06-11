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Защитник Славии обжалует решение УЕФА о 10-матчевой дисквалификации за расизм
Скандальный поединок с "Рейнджерс"
Reuters/Автор невідомий
Защитник чешской "Славии" Ондржей Кудела официально обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу обжалования решения о дисквалификации за расизм в адрес игрока шотландского "Рейнджерс" Глена Камара.
В апреле УЕФА дисквалифицировал 34-летнего футболиста на 10 матчей по обвинению в расистских оскорблениях.
Чех якобы оскорбил Камару во время матча 1/8 финала Лиги Европы. Игрок сборной Финляндии Камара утверждал, что его назвали его "гребанной обезьяной». Кудела и представители "Славии" отрицали это.
В мае УЕФА отклонил апелляцию игрока "Славии", поэтому он не сыграет за сборную Чехии на Евро-2020 этим летом.
После этого Кудела заявил о намерении обратиться к CAS.
Юридическая фирма, представляющая интересы Куделы, сообщает, что по итогам ее собственного расследования не было обнаружено убедительных доказательств факта расистских оскорблений.
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