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Защитник Славии обжалует решение УЕФА о 10-матчевой дисквалификации за расизм

Лига Европы
(2 голосов)

Скандальный поединок с "Рейнджерс"

Защитник Славии обжалует решение УЕФА о 10-матчевой дисквалификации за расизм

Reuters/Автор невідомий

Новина українською

Защитник чешской "Славии" Ондржей Кудела официально обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу обжалования решения о дисквалификации за расизм в адрес игрока шотландского "Рейнджерс" Глена Камара.

В апреле УЕФА дисквалифицировал 34-летнего футболиста на 10 матчей по обвинению в расистских оскорблениях.

Чех якобы оскорбил Камару во время матча 1/8 финала Лиги Европы. Игрок сборной Финляндии Камара утверждал, что его назвали его "гребанной обезьяной». Кудела и представители "Славии" отрицали это.

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В мае УЕФА отклонил апелляцию игрока "Славии", поэтому он не сыграет за сборную Чехии на Евро-2020 этим летом.

После этого Кудела заявил о намерении обратиться к CAS.

Юридическая фирма, представляющая интересы Куделы, сообщает, что по итогам ее собственного расследования не было обнаружено убедительных доказательств факта расистских оскорблений.

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В статье: расизм УЕФА Чехия Рейнджерс (Глазго) Славия (Прага) Глен Камара Ондржей Кудела
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Комментарии (1)
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Soccerman (Москва)
12.06.2021 в 00:03
гребанные обезьяны достали
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