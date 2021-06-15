Оганов: Заря достойно встретит групповой этап Лиги Европы

Генеральный директор " Зари " Станислав Оганов рассказал, как клуб готовится к старту в еврокубковом сезоне.

"После окончания чемпионата были слухи относительно "Зари" о прекращении финансирования, уходе игроков, проблемах, невыдаче аттестата и так далее. Всё это было лишь слухами.

Отдельно хочу сказать, что с января по конец мая идёт подготовка к получению аттестата. Поэтому лицензия получена, и мы будем готовиться очень ответственно.

Учитывая предыдущий опыт, который мы набрали в групповом этапе Лиги Европы, учитывая все медицинские указания в период пандемии, думаю, что мы достойно встретим групповой этап Лиги Европы", - сказал Оганов.

Напомним, что "Заря" сыграет в квалификации Лиги Европы, а если не пробьется в группу, то будет выступать в групповом этапе Лиги конференций.