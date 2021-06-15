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Оганов: Заря достойно встретит групповой этап Лиги Европы
Правда, туда еще нужно пробиться
zarya-lugansk.com
Генеральный директор "
"После окончания чемпионата были слухи относительно "Зари" о прекращении финансирования, уходе игроков, проблемах, невыдаче аттестата и так далее. Всё это было лишь слухами.
Отдельно хочу сказать, что с января по конец мая идёт подготовка к получению аттестата. Поэтому лицензия получена, и мы будем готовиться очень ответственно.
Учитывая предыдущий опыт, который мы набрали в групповом этапе Лиги Европы, учитывая все медицинские указания в период пандемии, думаю, что мы достойно встретим групповой этап Лиги Европы", - сказал Оганов.
Напомним, что "Заря" сыграет в квалификации Лиги Европы, а если не пробьется в группу, то будет выступать в групповом этапе Лиги конференций.
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