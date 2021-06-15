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Оганов: Заря достойно встретит групповой этап Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Правда, туда еще нужно пробиться

Оганов: Заря достойно встретит групповой этап Лиги Европы

zarya-lugansk.com

Новина українською

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов рассказал, как клуб готовится к старту в еврокубковом сезоне.

"После окончания чемпионата были слухи относительно "Зари" о прекращении финансирования, уходе игроков, проблемах, невыдаче аттестата и так далее. Всё это было лишь слухами.

Отдельно хочу сказать, что с января по конец мая идёт подготовка к получению аттестата. Поэтому лицензия получена, и мы будем готовиться очень ответственно.

Учитывая предыдущий опыт, который мы набрали в групповом этапе Лиги Европы, учитывая все медицинские указания в период пандемии, думаю, что мы достойно встретим групповой этап Лиги Европы", - сказал Оганов.

Напомним, что "Заря" сыграет в квалификации Лиги Европы, а если не пробьется в группу, то будет выступать в групповом этапе Лиги конференций.

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В статье: Заря (Луганск) Станислав Оганов
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (2)
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Джин Тоник (R)
15.06.2021 в 23:14
Врядли пройдут.Слишком слабый состав
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Nazarini (Львів)
15.06.2021 в 22:39
Проффєсіанал. Він знає, що Зоря буде грати кваліфікацію Лінії Європи і якщо її програє то піде в групу Ліги Конференцій?
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