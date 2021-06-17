УЕФА допустил Зарю к участию в Лиге Европы

Вслед за аттестатами и лицензиями, выданными УАФ луганская "Заря" получила соответствующий аттестат от УЕФА на участие в Еврокубках.

УЕФА отмечает, что на основании полученных от клуба документов и тщательного их изучения, футбольный клуб "Заря" допущен для участия в Еврокубках в сезоне 2021/22.

Напомним, что луганская команда будет стартовать с плей-офф раунда квалификации Лиги Европы.