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УЕФА допустил Зарю к участию в Лиге Европы

Лига Европы
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Луганчане стартуют с плей-офф квалификации турнира

УЕФА допустил Зарю к участию в Лиге Европы

УЕФА

Новина українською

Вслед за аттестатами и лицензиями, выданными УАФ луганская "Заря" получила соответствующий аттестат от УЕФА на участие в Еврокубках.

УЕФА отмечает, что на основании полученных от клуба документов и тщательного их изучения, футбольный клуб "Заря" допущен для участия в Еврокубках в сезоне 2021/22.

Напомним, что луганская команда будет стартовать с плей-офф раунда квалификации Лиги Европы.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря

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