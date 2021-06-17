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УЕФА допустил Зарю к участию в Лиге Европы
Луганчане стартуют с плей-офф квалификации турнира
УЕФА
Вслед за аттестатами и лицензиями, выданными УАФ луганская "Заря" получила соответствующий аттестат от УЕФА на участие в Еврокубках.
УЕФА отмечает, что на основании полученных от клуба документов и тщательного их изучения, футбольный клуб "Заря" допущен для участия в Еврокубках в сезоне 2021/22.
Напомним, что луганская команда будет стартовать с плей-офф раунда квалификации Лиги Европы.
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Источник:ФК Заря
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