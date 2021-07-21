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Скрипник: Я не смотрю на деньги. Мы играли в Лиге Европы и хотим играть там же

Лига Европы
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(2 голосов)

Предсезонные заявления от наставника луганчан

Скрипник: Я не смотрю на деньги. Мы играли в Лиге Европы и хотим играть там же

zarya-lugansk.com

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал о целях и задачах команды на еврокубковый сезон.

- В Лиге Европы более почётно принимать участие, но сложнее. Хотя лучше по финансам. В Лиге Конференций играть тоже почётно, но соперники могут быть попроще и результат может быть приятнее. Как смотрите на эту дилемму?

- Хочется всегда лучшего. А это – Лига Европы. Я не смотрю на деньги. Мы играли в Лиге Европы и хотим играть там же. Знаем уровень этих соревнований. Что касается Лиги Конференций, то мы туда уже попали, но хочется замахнуться на Лигу Европы. Всё покажет жеребьёвка и матчи плей-офф.

- Насколько интереснее станет новый чемпионат УПЛ? Ведь команд стало на две больше.

- Логично предположить, что чемпионат станет интереснее с 16-ю участниками. Добавились интересные команды, которые тоже мечтают и ставят свои цели. С учётом 16-ти команд получается целостный чемпионат, который играется в два круга. Ты рассчитываешь на это. На каждую игру выходишь побеждать. Знаешь, что у тебя 30 игр. Мы к этому шли, добивались этого. А вот по качеству покажет только чемпионат. Может быть и большой разрыв между лидерами и аутсайдерами. Хотя любая команда может "попить крови" любой команде. Неважно, фаворит это или аутсайдер. Мы это хорошо знаем.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.07.2021 в 21:45
Мы хотим играть в ЛЕ потому что на те деньги уже можна смотреть.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.07.2021 в 21:06
пздт!
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.07.2021 в 20:54
Все смотрят! Если бы не улучшили контракт - ушёл бы!
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