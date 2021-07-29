Потенциальные соперники Зари в квалификации Лиги Европы – определились пары команд третьего и четвертого приоритетов

В понедельник, 02.08.2021, состоится жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Процедура изменилась, ведь теперь команды разделены не на "сеяные" и "не сеяные", а на приоритеты. "Заря" попала в первый приоритет и в борьбе за группу Лиги Европы поспорит с представителем четвертого или третьего приоритета.

В четвертый приоритет попали:

"Галатасарай" (Турция) - "Сент-Джонстон" (Шотландия);

"Рапид" (Вена, Австрия) - "Анортосис" (Кипр);

"Яблонец" (Чехия) - "Селтик" (Шотландия).

При жеребьевке для первого приоритета сначала будут вытягивать команды четвертого приоритета. Надо учитывать, что "Фенербахче" (Турция) не может достаться пара "Галатасарай" (Турция) / "Сент-Джонстон" (Шотландия), а "Штурма" (Австрия) - пара "Рапид" (Австрия) / "Анортосис" ( Кипр). Для "Зари" ограничений нет, поэтому вероятность получить соперника именно с этого приоритета - примерно 50 процентов.

Если нет, тогда соперником будет победитель одной из следующих пяти пар (третий приоритет):

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Слован" (Словакия);

"Кайрат" (Казахстан) - "Алашкерт" (Армения);

"Мура" (Словения) - "Жальгирис" (Литва);

"Омония" (Кипр) - "Флора" (Эстония);

"Нефтчи" (Азербайджан) - ХИК (Финляндия).

В случае поражения в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы (два матча) "Заря" сыграет в группе Лиги конференций.