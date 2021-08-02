Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы - все пары

В понедельник, 2 августа, состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. Согласно процедуре команды были разделены на четыре корзины (приоритеты). Соответственно команды из первого приоритета, в число которых попала и "Заря", не могли встретиться с командами из второго приоритета, в котором будут представлены неудачники квалификации Лиги Чемпионов.

Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы

"Рандерс" (Дания) - "Галатасарай" (Турция)/"Сент-Джонстон" (Шотландия)

"Рапид" (Австрия)/"Анортосис" (Кипр) - "Заря" (Украина)

"Яблонец" (Чехия)/"Селтик" (Шотландия) - АЗ

"Фенербахче" (Турция) - "Нефтчи" (Азербайджан)/ХИК (Финляндия)

"Мура" (Словения)/"Жальгирис" (Литва) - "Штурм" (Австрия)

"Омония" (Кипр)/"Флора" (Эстония) - "Антверпен" (Бельгия)

"Олимпиакос" (Греция)/"Лудогорец" (Болгария) - "Линкольн" (Гибралтар)/"Слован" (Словакия)

"Мальме" (Швеция)/"Рейнджерс" (Шотландия) - "Кайрат" (Казахстан)/"Алашкерт" (Армения)

"Ференцварош" (Венгрия)/"Славия" (Прага) - "Динамо" (Загреб Хорватия)/"Легия" (Польша)

"Црвена Звезда" (Сербия)/"Шериф" (Молдова) - ЧФР (Румыния)/"Янг Бойз" (Швейцария)

Матчи запланированы на 19 и 26 августа.

Ранее состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Чемпионов.