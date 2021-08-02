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Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы - все пары
С участием луганской Зари
uefa.com
В понедельник, 2 августа, состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. Согласно процедуре команды были разделены на четыре корзины (приоритеты). Соответственно команды из первого приоритета, в число которых попала и "Заря", не могли встретиться с командами из второго приоритета, в котором будут представлены неудачники квалификации Лиги Чемпионов.
Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы
"Рандерс" (Дания) - "Галатасарай" (Турция)/"Сент-Джонстон" (Шотландия)
"Рапид" (Австрия)/"Анортосис" (Кипр) - "Заря" (Украина)
"Яблонец" (Чехия)/"Селтик" (Шотландия) - АЗ
"Фенербахче" (Турция) - "Нефтчи" (Азербайджан)/ХИК (Финляндия)
"Мура" (Словения)/"Жальгирис" (Литва) - "Штурм" (Австрия)
"Омония" (Кипр)/"Флора" (Эстония) - "Антверпен" (Бельгия)
"Олимпиакос" (Греция)/"Лудогорец" (Болгария) - "Линкольн" (Гибралтар)/"Слован" (Словакия)
"Мальме" (Швеция)/"Рейнджерс" (Шотландия) - "Кайрат" (Казахстан)/"Алашкерт" (Армения)
"Ференцварош" (Венгрия)/"Славия" (Прага) - "Динамо" (Загреб Хорватия)/"Легия" (Польша)
"Црвена Звезда" (Сербия)/"Шериф" (Молдова) - ЧФР (Румыния)/"Янг Бойз" (Швейцария)
Матчи запланированы на 19 и 26 августа.
Ранее состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Чемпионов.
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