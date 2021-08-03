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ЛЕ. Третий квалификационный раунд. Нефтчи и ХИК расписали зрелищную ничью
В четверг будут сыграны остальные матчи
Третий квалификационный раунд Лиги Европы – это шестнадцать клубов, разделенных на восемь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.
Победители противостояний пройдут в плей-офф отбора Лиги Европы, проигравшие окажутся в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.
Базовый день первых матчей – 5-е августа 2021-го года. Но один поединок состоялся раньше.
"Нефтчи" (Азербайджан) - ХИК (Финляндия) 2:2
Голы: Бугринь 59, Махмудов 80 - Риски 61, Жайр 65
Зрелищный и результативный матч. Финны выстрелили двумя мячам в середине второго тайма, а вот "Нефтчи" заряжал в начале и в конце 45-минутки. Ничего еще не решено. Победитель этой пары сыграет в следующем раунде с "Фенербахче", но пока рано говорить о победителе.
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