ЛЕ. Третий квалификационный раунд. Нефтчи и ХИК расписали зрелищную ничью

Третий квалификационный раунд Лиги Европы – это шестнадцать клубов, разделенных на восемь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.

Победители противостояний пройдут в плей-офф отбора Лиги Европы, проигравшие окажутся в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.

Базовый день первых матчей – 5-е августа 2021-го года. Но один поединок состоялся раньше.

03.08.2021

"Нефтчи" (Азербайджан) - ХИК (Финляндия) 2:2

Голы: Бугринь 59, Махмудов 80 - Риски 61, Жайр 65

Зрелищный и результативный матч. Финны выстрелили двумя мячам в середине второго тайма, а вот "Нефтчи" заряжал в начале и в конце 45-минутки. Ничего еще не решено. Победитель этой пары сыграет в следующем раунде с "Фенербахче", но пока рано говорить о победителе.