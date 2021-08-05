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ЛЕ. Третий квалификационный раунд. Алашкерт без победы
Первые матчи
Квалификации Лиги Европы стартует с третьего раунда. То есть, это хронологически первая стадия отбора. Здесь борются шестнадцать команд, разделенных на восемь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.
Победители пар пройдут в плей-офф отбора Лиги Европы, проигравшие опустятся в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.
Один матч уже состоялся – "Нефтчи" (Азербайджан) и ХИК (Финляндия) расписали ничью 2:2.
"Кайрат" (Казахстан) - "Алашкерт" (Армения) 0:0
Победа армянской команды была бы несправедливой, но именно "Алашкерт" имел лучший момент матча. Однако Глишич не реализовал пенальти. В целом, равная пара, победитель которой определится во втором поединке.
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