  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. ЛЕ. Третий квалификационный раунд. Алашкерт без победы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЕ. Третий квалификационный раунд. Алашкерт без победы

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Первые матчи

ЛЕ. Третий квалификационный раунд. Алашкерт без победы

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Квалификации Лиги Европы стартует с третьего раунда. То есть, это хронологически первая стадия отбора. Здесь борются шестнадцать команд, разделенных на восемь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.

Победители пар пройдут в плей-офф отбора Лиги Европы, проигравшие опустятся в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

Читайте такжеЛЕ. Третий квалификационный раунд. Нефтчи и ХИК расписали зрелищную ничью

Один матч уже состоялся – "Нефтчи" (Азербайджан) и ХИК (Финляндия) расписали ничью 2:2.

05.08.2021

"Кайрат" (Казахстан) - "Алашкерт" (Армения) 0:0

Победа армянской команды была бы несправедливой, но именно "Алашкерт" имел лучший момент матча. Однако Глишич не реализовал пенальти. В целом, равная пара, победитель которой определится во втором поединке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Третий квалификационный раунд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...