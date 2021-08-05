ЛЕ. Третий квалификационный раунд. Алашкерт без победы

Квалификации Лиги Европы стартует с третьего раунда. То есть, это хронологически первая стадия отбора. Здесь борются шестнадцать команд, разделенных на восемь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.

Победители пар пройдут в плей-офф отбора Лиги Европы, проигравшие опустятся в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

Один матч уже состоялся – "Нефтчи" (Азербайджан) и ХИК (Финляндия) расписали ничью 2:2.

05.08.2021

"Кайрат" (Казахстан) - "Алашкерт" (Армения) 0:0

Победа армянской команды была бы несправедливой, но именно "Алашкерт" имел лучший момент матча. Однако Глишич не реализовал пенальти. В целом, равная пара, победитель которой определится во втором поединке.