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Лига Европы. Селтик возвращает четыре гола чехам c Хюбшманом

Лига Европы
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Новички помогают увезти победу

Лига Европы. Селтик возвращает четыре гола чехам c Хюбшманом

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы. Квалификация

Яблонец. "Стрельнице"

"Яблонец" - "Селтик" 2:4

Голы: Пиларж 17, Биттон 85 (автогол) - Абада 12, Фурухаши 16, Форрест 64, Кристи 90

Операция "Селтика" Ten-In-A-Row или The Ten по завоеванию десятого чемпионского титула подряд оглушительно провалилась, Еврокубки сезона 2020/21 он также завалил, вылетев в Квалификации Лиги Чемпионов, а в группе Лиги Европы, в частности, дважды проиграв чешской "Спарте" со счётом 1:4. В начале этого сезона вновь вылетел из ЛЧ (от датского "Митдьюлланда"), проиграл в первом туре лиги, и новому главному тренеру Анте Постекоглу уже пришлось оправдываться. Прежде всего он яростно требовал усиление состава. И как раз новички и увезли победу из Чехии.

Шотландцы начали очень мощно. Лиэль Абада, чуть не перешедший в январе в киевское "Динамо", замкнул прострел Тейлора вначале в защитника, а на добивании - в ворота. Биттон затем забросил на еще одного новичка, и японец Фурухаши переиграл вратаря. Правда, тут же прошел еще более красивый заброс на Пиларжа и в целом хозяева боролись, старались. Но разница в классе сказалась. Тот же Абада чуть не повторил гол в первом тайме (вратарь отбил четче), устроил контратаку на 64-ой минуте, пробил, и Форрест добил. А в концовке также сработали контратаки. Малински перебросил вратаря с рикошетом от Биттона, Кристи замкнул навес Форреста головой.

Ворота "Селтика" защищал Джо Харт. Экс-вратарь "Манчестер Сити" и сборной Англии присоединился к клубу лишь два дня назад. А в составе "Яблонеца" на поле на 86-ой минуте вышел экс-игрок "Шахтера" Томаш Хюбшман. 39-летний защитник/опорник уже восьмой год в этой чешской команде и является ее капитаном.

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В статье: Лига Европы Селтик (Глазго) Яблонец (Чехия)
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