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Украинская бригада арбитров будет обслуживать матч Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Главным судьей будет Николай Балакин

Украинская бригада арбитров будет обслуживать матч Лиги Европы

Новина українською

Украинская бригада арбитров получила назначения на ответный-матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2021/22.

На игре "Слован" (Словакия) - "Линкольн" (Гибралтар) главным судьей будет Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Андрей Скрипка и Виктор Нужник. Обязанности четвертого арбитра исполнит Дмитрий Кривушкин.

Матч состоится во вторник, 10 августа в Братиславе, в 21:30 (киевское время).

Добавим, что первая встреча этих соперников, в Гибралтаре, закончилась победой гостей со счетом 3:1.

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В статье: Николай Балакин Слован (Братислава) Линкольн
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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hapos25
09.08.2021 в 12:29
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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