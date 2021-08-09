Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинская бригада арбитров будет обслуживать матч Лиги Европы
Главным судьей будет Николай Балакин
Украинская бригада арбитров получила назначения на ответный-матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2021/22.
На игре "Слован" (Словакия) - "Линкольн" (Гибралтар) главным судьей будет Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Андрей Скрипка и Виктор Нужник. Обязанности четвертого арбитра исполнит Дмитрий Кривушкин.
Матч состоится во вторник, 10 августа в Братиславе, в 21:30 (киевское время).
Добавим, что первая встреча этих соперников, в Гибралтаре, закончилась победой гостей со счетом 3:1.
Популярное сейчас
- Денисов: Шевченко доволен, что Ребров возглавит сборную Украины
- Павелко: Сборная получила за отбор, Евро и Лигу наций 6,5 млн евро премиальных
- Неопределенность с Ребровым, победа Динамо, лидерство Ворсклы. Главные новости за 8 августа
- ЛЕ. Третий квалификационный раунд. Определяется соперник Зари
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО