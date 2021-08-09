Украинская бригада арбитров будет обслуживать матч Лиги Европы

Украинская бригада арбитров получила назначения на ответный-матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2021/22.

На игре "Слован" (Словакия) - "Линкольн" (Гибралтар) главным судьей будет Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Андрей Скрипка и Виктор Нужник. Обязанности четвертого арбитра исполнит Дмитрий Кривушкин.

Матч состоится во вторник, 10 августа в Братиславе, в 21:30 (киевское время).

Добавим, что первая встреча этих соперников, в Гибралтаре, закончилась победой гостей со счетом 3:1.