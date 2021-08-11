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ЛЕ. 3-й раунд отбора. Флора Зенева может остаться без осени, Слован Канкавы проходит гибралтарцев

Лига Европы
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Большинство матчей состоятся в четверг

ЛЕ. 3-й раунд отбора. Флора Зенева может остаться без осени, Слован Канкавы проходит гибралтарцев

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Третий квалификационный раунд Лиги Европы – это шестнадцать клубов, разделенных на восемь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.

Победители противостояний пройдут в плей-офф отбора Лиги Европы, проигравшие окажутся в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.

Базовый день ответных матчей – 12-е августа 2021-го года. Но два поединка состоялись раньше.

"Флора" (Эстония) - "Омония" (Кипр) 2:1; пен.: 4:5 (первый матч – 0:1)
Голы: Саппинен 48, Саппинен 88 - Какуллис 42

Удаление: Кууск 120+1 ("Флора", две желтые)

"Флора" стартовала в Лиге чемпионов, но с боями вылетела оттуда в Лигу Европы. И вот здесь снова бой, снова соперник одолел эстонцев на тоненького. Проиграв на Кипре, дома "Флора" отыграла отставание, но в серии пенальти ее игроки ошибались чаще. Сергей Зенёв забил, но сплоховали двое его партнеров.

Теперь еще надо постараться, чтобы попасть в группу Лиги конференций. Соперник – "Шемрок Роверс" (Ирландия) или "Теута" (Албания).

"Слован" (Словакия) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) 1:1 (первый матч – 3:1)
Голы: Жмрал 38 - Кике Гомес 90

Удаление: Де Марко 54 ("Слован", две желтые)

Не выигрывать дома у представителя Гибралтара – как-то несерьезно, но словаки имеют оправдания. Во-первых, почти весь второй тайм они играли в меньшинстве, во-вторых, результат первого поединка позволял немного расслабиться.

Экс-представители УПЛ Джаба Канкава и Рафаэль Ратао сыграли за "Слован" девяносто и двадцать минут соответственно.

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В статье: Лига Европы Третий квалификационный раунд
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