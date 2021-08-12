Матчи Лиги Европы и Лиги конференций – без Украины, но с украинским интересом для Таблицы коэффициентов

Лига Европы

Третий квалификационный раунд Лиги Европы – это шестнадцать клубов, разделенных на восемь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.

Победители противостояний пройдут в плей-офф отбора Лиги Европы, проигравшие окажутся в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.

Базовый день ответных матчей – 12-е августа 2021-го года. Но два поединка состоялись раньше.

Матчи с участием наших конкурентов в Таблице коэффициентов (пойдут на руку победы команд, что выделены жирным):

"Анортосис" (Кипр) 20:00 "Рапид" (Вена, Австрия) (первый матч - 0:3);

"Рапид" (Вена, Австрия) (первый матч - 0:3); "Сент-Джонстон" (Шотландия) 21:00 "Галатасарай" (Турция) (первый матч - 1:1);

(первый матч - 1:1); "Селтик" (Шотландия) 21:45 "Яблонец" (Чехия) (первый матч - 4:2).

Также интересные матчи, в которых определяются потенциальные соперники наших или наших конкурентов:

"Алашкерт" (Армения) 18:00 "Кайрат" (Казахстан) (первый матч - 0:0) - определяется соперник "Рейнджерс" (Шотландия); "Жальгирис" (Литва) 20:00 "Мура" (Словения) (первый матч - 0:0) - определяется соперник "Штурма" (Австрия).

Уже определился соперник "Антверпена" (Бельгия) – им стала "Омония" (Кипр). В паре "Анортосис" (Кипр) / "Рапид" (Вена, Австрия) определяется соперник "Зари" (Украина). Победитель пары "Селтик" (Шотландия) / "Яблонец" (Чехия) выходит на АЗ (Нидерланды). Проигравший в паре "Галатасарай" (Турция) / "Сент-Джонстон" (Шотландия), в раунде плей-офф Лиги конференций может сыграть с ЛАСКом (Австрия).

Еще один матч игрового дня – ХИК (Финляндия) 19:00 "Нефтчи" (Азербайджан) (первый матч - 2:2).

Лига конференций

Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это 72-е команды, разделенные на 36 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.

Победители выйдут в плей-офф квалификации Лиги конференций, побежденные попрощаются с еврокубками минимум на год. Базовая дата ответных матчей – 12.08.2021. Но два поединка состоялись раньше.

Матчи с участием наших конкурентов в Таблице коэффициентов (пойдут на руку победы команд, что выделены жирным):

"Рубин" (Россия) 19:00 "Ракув" (Польша) (первый матч - 0:0);

(первый матч - 0:0); РФШ (Латвия) 20:00 "Гент" (Бельгия) (первый матч - 2:2);

"Гент" (Бельгия) (первый матч - 2:2); "Риека" (Хорватия) 21:00 "Хиберниан" (Шотландия) (первый матч - 1:1);

"Хиберниан" (Шотландия) (первый матч - 1:1); "Андерлехт" (Бельгия) 21:00 "Лачи" (Албания) (первый матч - 3:0);

(первый матч - 3:0); "Фейеноорд" (Нидерланды) 21:00 "Люцерн" (Швейцария) (первый матч - 3:0);

(первый матч - 3:0); "Абердин" (Шотландия) 21:45 "Брейдаблик" (Исландия) (первый матч - 3:2);

(первый матч - 3:2); ЛАСК (Австрия) 22:00 "Войводина" (Сербия) (первый матч - 1:0);

(первый матч - 1:0); "Партизан" (Сербия ) 22:00 "Сочи" (Россия) (первый матч - 1:1);

) "Сочи" (Россия) (первый матч - 1:1); "Дандолк" (Ирландия) 22:00 "Витесс" (Нидерланды) (первый матч - 2:2).

Также обращаем внимание на пары, где определяются потенциальные соперники наших конкурентов.

"Карабах" (Азербайджан) 19:00 АЕЛ (Кипр) (первый матч - 1:1) - потенциальный соперник "Абердина" (Шотландия); "Жилина" (Словакия) 19:45 "Тобол" (Казахстан) (первый матч - 1:0) - потенциальный соперник "Селтика" (Шотландия); "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) 20:00 "Шлёнск" (Польша) (первый матч - 1:2) - потенциальный соперник "Рапида" (Вена, Австрия); "Валеж" (Босния и Герцеговина) 21:00 "Эльфсборг" (Швеция) (первый матч - 1:1) - потенциальный соперник "Фейеноорда" (Нидерланды); "Олимпия" (Словения) 21:00 "Санта Клара" (Португалия) (первый матч - 0:2) - потенциальный соперник "Сочи" (Россия).

Все матчи игрового дня:

скриншот - soccerway