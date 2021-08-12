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Матчи Лиги Европы и Лиги конференций – без Украины, но с украинским интересом для Таблицы коэффициентов
Анонс ответных поединков
Фото - uefa.com
Лига Европы
Третий квалификационный раунд Лиги Европы – это шестнадцать клубов, разделенных на восемь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.
Победители противостояний пройдут в плей-офф отбора Лиги Европы, проигравшие окажутся в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.
Базовый день ответных матчей – 12-е августа 2021-го года. Но два поединка состоялись раньше.
Матчи с участием наших конкурентов в Таблице коэффициентов (пойдут на руку победы команд, что выделены жирным):
- "Анортосис" (Кипр) 20:00 "Рапид" (Вена, Австрия) (первый матч - 0:3);
- "Сент-Джонстон" (Шотландия) 21:00 "Галатасарай" (Турция) (первый матч - 1:1);
- "Селтик" (Шотландия) 21:45 "Яблонец" (Чехия) (первый матч - 4:2).
Также интересные матчи, в которых определяются потенциальные соперники наших или наших конкурентов:
"Алашкерт" (Армения) 18:00 "Кайрат" (Казахстан) (первый матч - 0:0) - определяется соперник "Рейнджерс" (Шотландия);
"Жальгирис" (Литва) 20:00 "Мура" (Словения) (первый матч - 0:0) - определяется соперник "Штурма" (Австрия).
Еще один матч игрового дня – ХИК (Финляндия) 19:00 "Нефтчи" (Азербайджан) (первый матч - 2:2).
Лига конференций
Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это 72-е команды, разделенные на 36 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.
Победители выйдут в плей-офф квалификации Лиги конференций, побежденные попрощаются с еврокубками минимум на год. Базовая дата ответных матчей – 12.08.2021. Но два поединка состоялись раньше.
Матчи с участием наших конкурентов в Таблице коэффициентов (пойдут на руку победы команд, что выделены жирным):
- "Рубин" (Россия) 19:00 "Ракув" (Польша) (первый матч - 0:0);
- РФШ (Латвия) 20:00 "Гент" (Бельгия) (первый матч - 2:2);
- "Риека" (Хорватия) 21:00 "Хиберниан" (Шотландия) (первый матч - 1:1);
- "Андерлехт" (Бельгия) 21:00 "Лачи" (Албания) (первый матч - 3:0);
- "Фейеноорд" (Нидерланды) 21:00 "Люцерн" (Швейцария) (первый матч - 3:0);
- "Абердин" (Шотландия) 21:45 "Брейдаблик" (Исландия) (первый матч - 3:2);
- ЛАСК (Австрия) 22:00 "Войводина" (Сербия) (первый матч - 1:0);
- "Партизан" (Сербия) 22:00 "Сочи" (Россия) (первый матч - 1:1);
- "Дандолк" (Ирландия) 22:00 "Витесс" (Нидерланды) (первый матч - 2:2).
Также обращаем внимание на пары, где определяются потенциальные соперники наших конкурентов.
"Карабах" (Азербайджан) 19:00 АЕЛ (Кипр) (первый матч - 1:1) - потенциальный соперник "Абердина" (Шотландия);
"Жилина" (Словакия) 19:45 "Тобол" (Казахстан) (первый матч - 1:0) - потенциальный соперник "Селтика" (Шотландия);
"Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) 20:00 "Шлёнск" (Польша) (первый матч - 1:2) - потенциальный соперник "Рапида" (Вена, Австрия);
"Валеж" (Босния и Герцеговина) 21:00 "Эльфсборг" (Швеция) (первый матч - 1:1) - потенциальный соперник "Фейеноорда" (Нидерланды);
"Олимпия" (Словения) 21:00 "Санта Клара" (Португалия) (первый матч - 0:2) - потенциальный соперник "Сочи" (Россия).
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