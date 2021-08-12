Лига Европы
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Стал известен соперник Зари в плей-офф Лиги Европы
Луганчане столкнутся с венским клубом
фото - ФК Рапід
"Заря" в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет против венского "Рапида".
В третьем раунде отбора австрийский клуб прошел кипрский "Анортосис". "Рапид" вышел в следующий раунд по сумме двух встреч: первый матч был выигран дома 3:0, а сегодняшний матч в гостях проигран 1:2.
Первый матч состоится в Австрии 19 августа, а ответный поединок 26 числа.
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Комментарии (4)
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octavi4 (Warszawa)
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Golfik25 (Киев)
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