Стал известен соперник Зари в плей-офф Лиги Европы

"Заря" в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет против венского "Рапида".

В третьем раунде отбора австрийский клуб прошел кипрский "Анортосис". "Рапид" вышел в следующий раунд по сумме двух встреч: первый матч был выигран дома 3:0, а сегодняшний матч в гостях проигран 1:2.

Первый матч состоится в Австрии 19 августа, а ответный поединок 26 числа.