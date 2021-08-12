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Стал известен соперник Зари в плей-офф Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Луганчане столкнутся с венским клубом

Стал известен соперник Зари в плей-офф Лиги Европы

фото - ФК Рапід

Новина українською

"Заря" в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет против венского "Рапида".

В третьем раунде отбора австрийский клуб прошел кипрский "Анортосис". "Рапид" вышел в следующий раунд по сумме двух встреч: первый матч был выигран дома 3:0, а сегодняшний матч в гостях проигран 1:2.

Первый матч состоится в Австрии 19 августа, а ответный поединок 26 числа.

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В статье: Заря (Луганск) Лига Европы Рапид (Вена)
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Комментарии (4)
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octavi4 (Warszawa)
12.08.2021 в 22:44
Это самый слабый соперник Зари перед группой ЛЕ. Киприоты их в первом тайме изнасиловали, ничего такого у них нет.
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0
0
Golfik25 (Киев)
12.08.2021 в 22:46
Рапид приехал на прогулку после 3-0, какое там изнасиловал.
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+1
0
romajan (Киев)
12.08.2021 в 22:40
Если что, то лига конференций наша
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0
0
Golfik25 (Киев)
12.08.2021 в 22:39
шансов мало...
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0
0


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