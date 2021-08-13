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Три игрока претендуют на звание лучшего футболиста Лиги Европы сезона-2020/2021

Лига Европы
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В этом списке оказалось сразу два игрока Манчестер Юнайтед

Три игрока претендуют на звание лучшего футболиста Лиги Европы сезона-2020/2021

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УЕФА объявил шорт-лист претендентов на звание лучшего футболиста по итогам Лиги Европы сезона-2020/2021. В список вошли нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани и полузащитник Бруну Фернандеш, а также форвард "Вильярреала" Жерар Морено.

Жерар Морено стал лучшим бомбардиром розыгрыша. Форвард забил семь мячей, отдал пять голевых передач в "Вильярреале", который впервые стал победителем Лиги Европы. Бруну Фернандеш разгонял атаки "Манчестер Юнайтед" и во второй раз подряд вошёл в тройку претендентов на награду.

Обладателя награды объявят 27 августа на жеребьёвке группового этапа Лиги Европы в Стамбуле.

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В статье: УЕФА Лига Европы
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