Заря начала реализацию билетов на матч с Рапидом. Цена - 150 и 300 гривен

" Заря " объявила о старте продаж билетов на домашний, ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы против "Рапида", который состоится в присутствии болельщиков.

Билеты можно приобрести на сайте musin.zp.ua, стоимость – 150 гривен на боковые трибуны и 300 на центральные.

Напомним, что матч состоится на "Славутич-Арене" в Запорожье 26 августа в 19 часов 30 минут.

Первый матч противостояния состоится в Вене 19 августа.