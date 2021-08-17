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Заря начала реализацию билетов на матч с Рапидом. Цена - 150 и 300 гривен

Лига Европы
(2 голосов)

Матч состоится в Запорожье

Заря начала реализацию билетов на матч с Рапидом. Цена - 150 и 300 гривен

zarya-lugansk.com

Новина українською

"Заря" объявила о старте продаж билетов на домашний, ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы против "Рапида", который состоится в присутствии болельщиков.

Билеты можно приобрести на сайте musin.zp.ua, стоимость – 150 гривен на боковые трибуны и 300 на центральные.

Напомним, что матч состоится на "Славутич-Арене" в Запорожье 26 августа в 19 часов 30 минут.

Первый матч противостояния состоится в Вене 19 августа.

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В статье: Заря (Луганск) Рапид (Вена)
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Источник:
ФК Заря

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