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Заря начала реализацию билетов на матч с Рапидом. Цена - 150 и 300 гривен
Матч состоится в Запорожье
zarya-lugansk.com
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Билеты можно приобрести на сайте musin.zp.ua, стоимость – 150 гривен на боковые трибуны и 300 на центральные.
Напомним, что матч состоится на "Славутич-Арене" в Запорожье 26 августа в 19 часов 30 минут.
Первый матч противостояния состоится в Вене 19 августа.
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Источник:ФК Заря
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