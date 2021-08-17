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Матч Рапид - Заря рассудит швейцарская бригада арбитров
Сандро Шерер однажды уже пересекался с луганчанами
Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче плей-офф
Главным судьей будет швейцарец Сандро Шерер. Ему будут помогать соотечественники Беким Зонай и Йонас Эрни, четвертым арбитром будет Федаи Сан.
33-летний Шерер однажды уже судил матч "черно-белых" в еврокубках. Тогда "Заря" играла на выезде с болгарским ЦСКА. Матч завершился со счётом 1:1.
Также Сандро еще работал на матчах сборной Украины U-17 (ничья и поражение) и "Ворсклы" (проигрыш).
Напомним, что матч "Рапид" - "Заря" состоится 19 августа, стартовый свисток в Вене прозвучит в 22:00. Ответный матч запланирован 26 августа.
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