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Матч Рапид - Заря рассудит швейцарская бригада арбитров

Лига Европы
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Сандро Шерер однажды уже пересекался с луганчанами

Матч Рапид - Заря рассудит швейцарская бригада арбитров

Новина українською

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче плей-офф Лиги Европы между "Рапидом" и "Зарей".

Главным судьей будет швейцарец Сандро Шерер. Ему будут помогать соотечественники Беким Зонай и Йонас Эрни, четвертым арбитром будет Федаи Сан.

33-летний Шерер однажды уже судил матч "черно-белых" в еврокубках. Тогда "Заря" играла на выезде с болгарским ЦСКА. Матч завершился со счётом 1:1.

Также Сандро еще работал на матчах сборной Украины U-17 (ничья и поражение) и "Ворсклы" (проигрыш).

Напомним, что матч "Рапид" - "Заря" состоится 19 августа, стартовый свисток в Вене прозвучит в 22:00. Ответный матч запланирован 26 августа.

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В статье: Заря (Луганск) Рапид (Вена)
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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
17.08.2021 в 22:41
Швейцарцы судят матч австрийцев?Против наших команд и сборной можно любые эксперименты от УЕФА... Все схавает уаф
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