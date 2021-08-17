Матч Рапид - Заря рассудит швейцарская бригада арбитров

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче плей-офф Лиги Европы между "Рапидом" и "Зарей".

Главным судьей будет швейцарец Сандро Шерер. Ему будут помогать соотечественники Беким Зонай и Йонас Эрни, четвертым арбитром будет Федаи Сан.

33-летний Шерер однажды уже судил матч "черно-белых" в еврокубках. Тогда "Заря" играла на выезде с болгарским ЦСКА. Матч завершился со счётом 1:1.

Также Сандро еще работал на матчах сборной Украины U-17 (ничья и поражение) и "Ворсклы" (проигрыш).

Напомним, что матч "Рапид" - "Заря" состоится 19 августа, стартовый свисток в Вене прозвучит в 22:00. Ответный матч запланирован 26 августа.