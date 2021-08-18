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ЛЕ. Раунд плей-офф. Црвена Звезда уничтожила Клуж

Лига Европы
(1 голосов)

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ЛЕ. Раунд плей-офф. Црвена Звезда уничтожила Клуж

twitter.com/crvenazvezdafk

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Раунд плей-офф кваліфікації Ліги Європи – це двадцять команд, розділених на десять ігрових протистоянь. У кожному протистоянні – по два матчі без правила виїзного голу. Переможці виходять до групового етапу Ліги Європи, переможені зіграють у групі Ліги конференцій.

Базова дата перших матчів – 19-е серпня 2021-го року. Але кілька поєдинків відбулися раніше.

17.08.2021

"Црвена Звезда" (Сербія) – ЧФР Клуж (Румунія) 4:0
Голи: Павков 5, Катай 38, Бен Набухане 68, Іваніч 77

"Црвена Звезда" розраховувала зіграти восени у групі Ліги чемпіонів, але наткнулася у кваліфікації на "Шериф" нашого Юрія Вернидуба й склала зброю у цьому турнірі. Сенсаційно. Але злість серби зігнали на румунському ЧФР, який був знищений у першому матчі останнього раунду кваліфікації Ліги Європи.

Хоча за грою не виглядало усе так безнадійно для румунів. Статистика свідчить про майже рівний футбол, але серби відмінно користувалися своїми шансами, тоді як Клуж був неефективним. Цей результат не залишає інтриги щодо матчу у відповідь: румуни можуть налаштовуватися на Лігу конференцій. А "Црвена Звезда" спробує навести галасу у другому за престижністю євротурнірі.

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В статье: Лига Европы Раунд плей-офф
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Комментарии (1)
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Кот-Философ (Черкаси)
18.08.2021 в 00:20
автор третього голу не родич Шастала, Бухала та Пейшото?
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