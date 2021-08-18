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Заря отправилась на матч с Рапидом в Лиге Европы. В списке Скрипника 21 игрок

Лига Европы
(1 голосов)

Игра состоится 19 августа

Заря отправилась на матч с Рапидом в Лиге Европы. В списке Скрипника 21 игрок

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Сегодня утром, 18 августа, луганская "Заря" отправилась на матч с "Рапидом" в рамках раунда плей-офф Лиги Европы.

На игру луганчане вылетели в таком составе: Сергей Булеца, Ловро Цвек, Кристиан, Денис Фаворов, Александр Гладкий, Артём Громов, Максим Имереков, Владислав Кабаев, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин, Максим Лунёв, Егор Назарина, Рэймонд Овусу, Жуниньо, Агрон Руфати, Аллахъяр Сайядманеш, Никита Шевченко, Виталий Вернидуб, Шахаб Захедитабар, Антон Жилкин, Дмитрий Мацапура.

Добавим, что в список не попали Ахмед Алибеков, Максим Казаков и Владислав Емец.

Напомним, матч "Рапид" - "Заря" состоится в четверг, 19 августа. Начало - в 22:00.

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В статье: Заря (Луганск) Рапид (Вена)
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Источник:
ФК Заря Луганск

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Комментарии (3)
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Prach13 (Дрогобич)
18.08.2021 в 11:26
Мужики!з Богом,вся Украіна з вами!покажіть футбол а результат прийде!
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romajan (Киев)
18.08.2021 в 11:48
мужики сейчас в молдове с Вернидубом
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Djarik87 (Киевская область)
18.08.2021 в 10:53
Думаю просер будет знатным. На данный момент их уровень в лиге конференций со шмупсами разными
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0
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