Заря отправилась на матч с Рапидом в Лиге Европы. В списке Скрипника 21 игрок

Сегодня утром, 18 августа, луганская "Заря" отправилась на матч с "Рапидом" в рамках раунда плей-офф Лиги Европы.

На игру луганчане вылетели в таком составе: Сергей Булеца, Ловро Цвек, Кристиан, Денис Фаворов, Александр Гладкий, Артём Громов, Максим Имереков, Владислав Кабаев, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин, Максим Лунёв, Егор Назарина, Рэймонд Овусу, Жуниньо, Агрон Руфати, Аллахъяр Сайядманеш, Никита Шевченко, Виталий Вернидуб, Шахаб Захедитабар, Антон Жилкин, Дмитрий Мацапура.

Добавим, что в список не попали Ахмед Алибеков, Максим Казаков и Владислав Емец.

Напомним, матч "Рапид" - "Заря" состоится в четверг, 19 августа. Начало - в 22:00.