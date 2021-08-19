Скрипник: Заря постарается проявить себя в матче с Рапидом

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник поделился мыслями о предстоящем матче с венским "Рапидом" в рамках раунда плей-офф Лиги Европы.

"Когда стартуешь в международных играх, таких как игры Лиги Европы, то всегда присутствует определённое волнение. Это человеческое чувство. Это есть и у нашей команды. Когда играешь против такой команды, как "Рапид", то хочется проявить себя и показать с лучшей стороны, что мы и постараемся завтра сделать.

Понимаем, что этот раунд состоит из двух игр. Знаем, что завтра ещё ничего не будет решено окончательно, а финальный раунд состоится в Запорожье. И мы постараемся с хорошим настроением улететь домой. Если смотреть на "Рапид", то можно увидеть, как сильные, так и слабые стороны соперника. Такие же качества есть и у нас.

Мы знаем, что нас ждёт завтра (комментарий 18 августа - прим). Это и отличный соперник, и сильная поддержка. Тем интереснее будет провести эту игру", - приводит слова Скрипника пресс-служба луганчан.