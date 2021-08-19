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Скрипник: Заря постарается проявить себя в матче с Рапидом

Лига Европы
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Луганчане встретятся с австрийской командой в рамках раунда плей-офф ЛЕ

Скрипник: Заря постарается проявить себя в матче с Рапидом

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник поделился мыслями о предстоящем матче с венским "Рапидом" в рамках раунда плей-офф Лиги Европы.

"Когда стартуешь в международных играх, таких как игры Лиги Европы, то всегда присутствует определённое волнение. Это человеческое чувство. Это есть и у нашей команды. Когда играешь против такой команды, как "Рапид", то хочется проявить себя и показать с лучшей стороны, что мы и постараемся завтра сделать.

Понимаем, что этот раунд состоит из двух игр. Знаем, что завтра ещё ничего не будет решено окончательно, а финальный раунд состоится в Запорожье. И мы постараемся с хорошим настроением улететь домой. Если смотреть на "Рапид", то можно увидеть, как сильные, так и слабые стороны соперника. Такие же качества есть и у нас.

Мы знаем, что нас ждёт завтра (комментарий 18 августа - прим). Это и отличный соперник, и сильная поддержка. Тем интереснее будет провести эту игру", - приводит слова Скрипника пресс-служба луганчан.

Напомним, матч "Рапид" - "Заря" состоится сегодня, в четверг 19 августа. Поединок пройдет в Вене на стадионе Альянц. Начало - в 22:00.

Ответная игра запланирована на 26 августа.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Рапид (Вена)
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Источник:
ФК Заря Луганск

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