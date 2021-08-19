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Голкипер Зари: Рапид - команда с качественным подбором игроков

Лига Европы
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Голкипер луганчан оценил соперника в Лиге Европы

Голкипер Зари: Рапид - команда с качественным подбором игроков

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Голкипер "Зари" Никита Шевченко высказался перед матчем с венским "Рапидом" в рамках раунда плей-офф Лиги Европы.

- Думаю, что нас ожидает интересный матч. Встретимся с хорошим соперником. Думаю, зрители останутся довольны, а мы постараемся добиться положительного результата в первом матче.

- Что вы знаете о "Рапиде"? Следили ли вы за матчем вашего будущего соперника с "Анортосисом"?

- Признаюсь честно, полностью игру с "Анортосисом" отдельно я не смотрел. Видел на разборе уже несколько игр, когда разбирали "Рапид". Отмечу, что "Рапид" - хорошая команда, которая показывает качественный силовой футбол. Мне соперник понравился. У них качественный подбор игроков. Повторюсь, матч завтра будет очень интересным.

- Насколько победа над "Рапидом" важна для команды в связи с небольшой "пробуксовкой" в чемпионате?

- Любой матч выигрывать приятно. В чемпионате мы, увы, стартовали не очень удачно. Но футбол тем прекрасен, что у тебя есть шанс реабилитироваться и встать на победную волну, что мы завтра и попытаемся сделать", - подытожил Шевченко.

Напомним, матч "Рапид" - "Заря" состоится сегодня, в четверг 19 августа. Поединок пройдет в Вене на стадионе Альянц. Начало - в 22:00.

Ответная игра запланирована на 26 августа.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Шевченко Рапид (Вена)
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Источник:
ФК Заря Луганск

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