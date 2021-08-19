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Рапид - Заря: смотреть онлайн, видеотрансляция
Первая игра для луганчан в еврокубковом сезоне
Фото: ФК Заря
Бронзовый призер УПЛ, луганская "Заря", имеет отличный шанс скрасить неудачное начало сезона. Команда Скрипника стартует в квалификации Лиги Европы, где им будет противостоять венский "Рапид". Сложный соперник, который хорошо играет дома, однако и "Заря" не планирует быть мальчиком для битья. Нас ждет интересная игра, которая состоится сегодня, в четверг, 19-го августа.
ЛЕ, раунд плей-офф. Первая игра
19 августа, Вена, стадион "Вестштадион"
"Рапид" 22:00 "Заря"
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Комментарии (1)
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ua valery (харьков)
19.08.2021 в 10:37
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