Рапид - Заря: смотреть онлайн, видеотрансляция

Бронзовый призер УПЛ, луганская "Заря", имеет отличный шанс скрасить неудачное начало сезона. Команда Скрипника стартует в квалификации Лиги Европы, где им будет противостоять венский "Рапид". Сложный соперник, который хорошо играет дома, однако и "Заря" не планирует быть мальчиком для битья. Нас ждет интересная игра, которая состоится сегодня, в четверг, 19-го августа.

ЛЕ, раунд плей-офф. Первая игра

19 августа, Вена, стадион "Вестштадион"

"Рапид" 22:00 "Заря"