Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В игру вступает третья сила. Рапид - Заря и другие важные для Украины матчи Лиги Европы и Лиги конференций
Анонс первых матчей
Фото: ФК Заря
Раунд плей-офф квалификации Лиги Европы – это двадцать команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола. Победители выходят в групповой этап Лиги Европы, проигравшие сыграют в группе Лиги конференций.
Базовая дата первых матчей – 19-е августа 2021-го года. Но несколько поединков состоялись раньше.
"Заря" вступает в игру тогда, когда для двух украинских команд евросезон уже завершено. Луганчане, к счастью, точно не повторят судьбы "Ворсклы" и "Колоса", ведь групповой этап гарантирован. Надо только определить в каком турнире: Лиге Европы или Лиге конференций.
В противостоянии с "Рапидом" (Австрия) на кону именно престижность турнира + 2 очка в Таблицу коэффициентов. Надо отметить, что в случае успеха "Заря" будет в четвертой корзине Лиги Европы, а если переместится в Лигу конференций – то там третья корзина с шансами оказаться во второй.
- "Рапид" (Австрия) 22:00 "Заря" (Украина).
Также важные матчи с участием наших конкурентов в Таблице коэффициентов (пойдут на пользу победы команд, выделенных жирным):
- "Омония" (Кипр) 20:00 "Антверпен" (Бельгия);
- "Мура" (Словения) 21:00 "Штурм" (Австрия);
- "Рейнджерс" (Шотландия) 22:00 "Алашкерт" (Армения).
Остальные матчи игрового дня в Лиге Европы:
- "Рандерс" (Дания) 20:00 "Галатасарай" (Турция);
- "Славия" (Чехия) 20:00 "Легия" (Польша);
- "Фенербахче" (Турция) 21:45 ХИК (Финляндия);
- "Олимпиакос" (Греция) 22:00 "Слован" (Братислава, Словакия).
Раунд плей-офф квалификации Лиги конференций – это 44 команды, разделенные на 22 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.
Победители окажутся в группе Лиги конференций; побежденные попрощаются с еврокубками минимум на год.
Матчи с участием наших конкурентов в Таблице коэффициентов (пойдут на пользу победы команд, выделенные жирным):
- "Карабах" (Азербайджан) 19:00 "Абердин" (Шотландия);
- "Ракув" (Польша) 19:00 "Гент" (Бельгия);
- "Фейеноорд" (Нидерланды) 21:00 "Эльфсборг" (Швеция).
В двух парах друг против друга сыграют представители двух наших конкурентов:
- ЛАСК (Австрия) 20:00 "Сент-Джонстон" (Шотландия)№
- "Андерлехт" (Бельгия) 21:00 "Витесс" (Нидерланды).
Все матчи игрового дня в Лиге конференций:
Популярное сейчас
- "Им нечего делать в Лиге чемпионов". Экс-игрок Ливерпуля высказался об игре Шерифа Юрия Вернидуба
- Экс-игрок Шахтера подпишет контракт с Металлистом - СМИ
- ЛЕ. Раунд плей-офф. Црвена Звезда уничтожила Клуж, Селтик сделал задел в дуэли с АЗ
- Матч Рапид - Заря рассудит швейцарская бригада арбитров
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО