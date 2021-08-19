В игру вступает третья сила. Рапид - Заря и другие важные для Украины матчи Лиги Европы и Лиги конференций

Раунд плей-офф квалификации Лиги Европы – это двадцать команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола. Победители выходят в групповой этап Лиги Европы, проигравшие сыграют в группе Лиги конференций.

Базовая дата первых матчей – 19-е августа 2021-го года. Но несколько поединков состоялись раньше.

"Заря" вступает в игру тогда, когда для двух украинских команд евросезон уже завершено. Луганчане, к счастью, точно не повторят судьбы "Ворсклы" и "Колоса", ведь групповой этап гарантирован. Надо только определить в каком турнире: Лиге Европы или Лиге конференций.

В противостоянии с "Рапидом" (Австрия) на кону именно престижность турнира + 2 очка в Таблицу коэффициентов. Надо отметить, что в случае успеха "Заря" будет в четвертой корзине Лиги Европы, а если переместится в Лигу конференций – то там третья корзина с шансами оказаться во второй.

Очка за победу / ничью насчитывают одинаково как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы с Лигой конференций (2 и 1). Разница в бонусах. В Лиге чемпионов их всего можно взять 12, в Лиге Европы – 8, в Лиге конференций – 4. Выход в группу Лиги Европы или Лиги конференций не сопровождается бонусами (в отличие от выхода в группу Лиги чемпионов). В Лиге Европы и Лиге конференций можно получить бонус за первое / второе место группы (4/2 и 2/1 соответственно). Далее выход в каждую следующую стадию Лиги Европы, начиная с 1/8-й финала, сопровождается начислением одного бонусного очка. В Лиге конференций бонусы после выхода из группы начислят только за полуфинал и финал (по одному очку).

Лига Европы

"Рапид" (Австрия) 22:00 "Заря" (Украина).

Также важные матчи с участием наших конкурентов в Таблице коэффициентов (пойдут на пользу победы команд, выделенных жирным):

"Омония" (Кипр) 20:00 "Антверпен" (Бельгия);

"Антверпен" (Бельгия); "Мура" (Словения) 21:00 "Штурм" (Австрия);

"Штурм" (Австрия); "Рейнджерс" (Шотландия) 22:00 "Алашкерт" (Армения).

Остальные матчи игрового дня в Лиге Европы:

"Рандерс" (Дания) 20:00 "Галатасарай" (Турция);

"Галатасарай" (Турция); "Славия" (Чехия) 20:00 "Легия" (Польша);

"Легия" (Польша); "Фенербахче" (Турция) 21:45 ХИК (Финляндия);

21:45 ХИК (Финляндия); "Олимпиакос" (Греция) 22:00 "Слован" (Братислава, Словакия).

Лига конференций

Раунд плей-офф квалификации Лиги конференций – это 44 команды, разделенные на 22 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.

Победители окажутся в группе Лиги конференций; побежденные попрощаются с еврокубками минимум на год.

Матчи с участием наших конкурентов в Таблице коэффициентов (пойдут на пользу победы команд, выделенные жирным):

"Карабах" (Азербайджан) 19:00 "Абердин" (Шотландия);

"Абердин" (Шотландия); "Ракув" (Польша) 19:00 "Гент" (Бельгия);

"Гент" (Бельгия); "Фейеноорд" (Нидерланды) 21:00 "Эльфсборг" (Швеция).

В двух парах друг против друга сыграют представители двух наших конкурентов:

ЛАСК (Австрия) 20:00 "Сент-Джонстон" (Шотландия)№

"Сент-Джонстон" (Шотландия)№ "Андерлехт" (Бельгия) 21:00 "Витесс" (Нидерланды).