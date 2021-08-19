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Олег Шелаев о предстоящем матче Зари: Никто не отменял материальные блага за проход дальше

Лига Европы
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Луганчане стартуют в еврокубках

Олег Шелаев о предстоящем матче Зари: Никто не отменял материальные блага за проход дальше

фото - ФК Заря

Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший игрок "Зари", "Шахтера", "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Олег Шелаев оценил шансы "Зари" в матче плей-офф Лиги Европы против австрийского "Рапида"

- Всегда придерживаюсь мнения, что до игры шансы команд равны 50 на 50, тем более мы не знаем хорошо венский "Рапид", и не видели их в деле. Они, как и "Заря" неудачно стартовали в чемпионате Австрии, который схож с немецким. А это железная дисциплина, борьба до конца, характер, словом луганчанам будет не просто. Все решится на поле. Каждая деталь будет иметь значение, в мелочах и в мастерстве.

- Беспокоит, что "Заря" на старте сезона пока выглядит неубедительно.

- Да, это накладывает какой-то отпечаток, нет запаса прочности, в начале матча может быть незначительная нервозность. Но игроки понимают, что нужно выходить в групповой этап. Еврокубки - это совсем другие игры, другой настрой и мотивация. Такие поединки – престиж клуба, возможность показать себя пред европейским сообществом. И никто не отменял материальные блага за выход дальше. Мы ждем удачной игры и комфортного результата перед ответным матчем.

Напомним, матч "Рапид" - "Заря" состоится в четверг, 19 августа, начало игры в 22:00. За ходом поединка вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>

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В статье: Заря (Луганск) Лига Европы Рапид (Вена)
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