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Нагорняк: Будет нелегко, но на ничеечку Заря сегодня может спокойно рассчитывать

Лига Европы
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Будем надеяться

Нагорняк: Будет нелегко, но на ничеечку Заря сегодня может спокойно рассчитывать

zarya-lugansk.com

Новина українською

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк высказался накануне первого матча квалификации Лиги Европы "Рапид" – "Заря".

"В таблице коэффициентов УЕФА Украина конкурирует с Австрией. Мне хочется, чтобы "Заря" успешно сыграла с "Рапидом". Очень важно, чтобы наши команды набрали в еврокубках хорошие коэффициенты и от "Зари" многое зависит. Очень хочется, чтобы Украина обошла Австрию.

Я думаю, непросто "Заре" будет. Луганчане сейчас находятся немного не в таком состоянии, как в прошлом году. Команда потеряла ведущих футболистов.

Я хочу, чтобы "Заря" прошла "Рапид". Тяжело будет, но на ничеечку, я думаю, они могут спокойно рассчитывать. Мне кажется, луганчане свой мяч забьют в Австрии. Но все решится, конечно, в Запорожье", - сказал Нагорняк.

Напомним, что матч "Рапид" – "Заря" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Нагорняк Рапид (Вена)
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