Рафаилов: Игра Зари в УПЛ не соответствует уровню группового этапа Лиги Европы

Бывший генеральный директор " Зари " Сергей Рафаилов поделился своим мнением о предстоящем матче четвертого раунда квалификации Лиги Европы луганчан с "Рапидом".

"Та игра, которую показывает сегодня "Заря" в чемпионате Украины, не соответствует уровню группового этапа Лиги Европы. У луганской команды вообще очень плохая статистика выступлений в играх плей-офф. До этого "Заря" проигрывала своим соперникам на этой стадии. Вы, наверное, помните "Фейеноорд", "Легию", "Эспаньол"...

В предстоящем матче в Вене шансы есть у каждой из команд. Деньги, которые может получить "Рапид" за выход в групповой этап, не будут лишними. Поэтому уверен, что австрийцы будут настраиваться на "Зарю" достаточно серьезно. Предугадать же, каким будет итоговый результат, мне сложно", - сказал Рафаилов.