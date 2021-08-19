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Рафаилов: Игра Зари в УПЛ не соответствует уровню группового этапа Лиги Европы
Предугадать исход матча экс-функционер не берется
Бывший генеральный директор "
"Та игра, которую показывает сегодня "Заря" в чемпионате Украины, не соответствует уровню группового этапа Лиги Европы. У луганской команды вообще очень плохая статистика выступлений в играх плей-офф. До этого "Заря" проигрывала своим соперникам на этой стадии. Вы, наверное, помните "Фейеноорд", "Легию", "Эспаньол"...
В предстоящем матче в Вене шансы есть у каждой из команд. Деньги, которые может получить "Рапид" за выход в групповой этап, не будут лишними. Поэтому уверен, что австрийцы будут настраиваться на "Зарю" достаточно серьезно. Предугадать же, каким будет итоговый результат, мне сложно", - сказал Рафаилов.
Напомним, что матч "Рапид" – "Заря" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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