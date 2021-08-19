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Рафаилов: Игра Зари в УПЛ не соответствует уровню группового этапа Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Предугадать исход матча экс-функционер не берется

Рафаилов: Игра Зари в УПЛ не соответствует уровню группового этапа Лиги Европы

Новина українською

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов поделился своим мнением о предстоящем матче четвертого раунда квалификации Лиги Европы луганчан с "Рапидом".

"Та игра, которую показывает сегодня "Заря" в чемпионате Украины, не соответствует уровню группового этапа Лиги Европы. У луганской команды вообще очень плохая статистика выступлений в играх плей-офф. До этого "Заря" проигрывала своим соперникам на этой стадии. Вы, наверное, помните "Фейеноорд", "Легию", "Эспаньол"...

В предстоящем матче в Вене шансы есть у каждой из команд. Деньги, которые может получить "Рапид" за выход в групповой этап, не будут лишними. Поэтому уверен, что австрийцы будут настраиваться на "Зарю" достаточно серьезно. Предугадать же, каким будет итоговый результат, мне сложно", - сказал Рафаилов.

Напомним, что матч "Рапид" – "Заря" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Рапид (Вена)
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Комментарии (5)
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sergei2020 (Черновцы)
19.08.2021 в 21:31
Слушай,старый пердун,от.....ись от ЗАРИ! Коментируй спартак,краснодар и всяких сепоров таких как сам.
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Просто Квашин (Харьков)
19.08.2021 в 21:50
Он то ПРАВ !!!
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0
-1
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
19.08.2021 в 20:29
Бабушка надвое сказала...)))
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0
-1
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SeventyFour (Phoenix)
19.08.2021 в 20:26
Сепара забыли спросить
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+2
-1
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Просто Квашин (Харьков)
19.08.2021 в 21:51
Да ! Но он прав ! К сожалению....
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0
-1


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