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Аллахяр, Булеца и Кабаев в старте Зари на Рапид
Стартовые составы команд
zarya-lugansk.com
Сегодня состоится матч плей-офф квалификационного раунда
Уже известны стартовые составы команд.
Рапид: Штребингер, Стойкович, Проймль, Хоффманн, Ульманн, Аразе, Любичич, Граховец, Грюлль, Фунтос, Кара
Запасные: Унгер, Гратлер, Виммер, Кнасмюлльнер, Шик, Петрович, Ауэр, Китагава, Зульцбахер, Шустер
Заря: Шевченко, Жуниньо, Имереков, Вернидуб, Фаворов, Кочергин, Назарина, Кабаев, Громов, Аллахяр, Булеца
Запасные: Жилкин, Мацапура, Цвек, Руфати, Лунев, Захеди, Хомченовский, Гладкий, Овусу, Кристиан
Напомним, что матч "Рапид" – "Заря" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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