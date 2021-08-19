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Аллахяр, Булеца и Кабаев в старте Зари на Рапид

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Аллахяр, Булеца и Кабаев в старте Зари на Рапид

zarya-lugansk.com

Новина українською

Сегодня состоится матч плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы, в котором Заря на выезде сыграет с венским Рапидом.

Уже известны стартовые составы команд.

Рапид: Штребингер, Стойкович, Проймль, Хоффманн, Ульманн, Аразе, Любичич, Граховец, Грюлль, Фунтос, Кара

Запасные: Унгер, Гратлер, Виммер, Кнасмюлльнер, Шик, Петрович, Ауэр, Китагава, Зульцбахер, Шустер

Заря: Шевченко, Жуниньо, Имереков, Вернидуб, Фаворов, Кочергин, Назарина, Кабаев, Громов, Аллахяр, Булеца

Запасные: Жилкин, Мацапура, Цвек, Руфати, Лунев, Захеди, Хомченовский, Гладкий, Овусу, Кристиан

Напомним, что матч "Рапид" – "Заря" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) Рапид (Вена)
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Комментарии (6)
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c99baf (Харьков)
19.08.2021 в 21:40
"Мужики",удачи!
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.08.2021 в 21:32
На ютубі буде трансляція?
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0
-1
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c99baf (Харьков)
19.08.2021 в 21:38
Попробуй набери "Мой футбол".
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0
0
Андрей(Киев) (Киев)
19.08.2021 в 21:12
Заря сыграйте так,чтобы не было стыдно. Порвите австрийцев парни!!!
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+2
0
ДнепрРечка1
19.08.2021 в 21:09
Ну что, полтавские? Учитесь играть. Там Юнион Берлин на выезде разгромил КуПС 4-0. В ответном матче в Германии порвут их 19-0!!! 5,4,3,2... Виллиам....
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+2
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.08.2021 в 20:59
Пожелаем удачи!
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+4
0


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