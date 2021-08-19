Лига Европы. Ничья в центральноевропейском дерби, феерия Омонии

Лига Европы, плей-офф. Первый матч

“Славия” и “Легия” изначально имели виды на Лигу чемпионов, но из квалификации самого престижного клубного трофея они вылетели, проиграв “Ференцварошу” и “Динамо” Загреб соответственно. Обе команды свалились в квалификацию Лиги Европы. Только одна из них выйдет в группу второго по престижности турнира. Другая отправится в Лигу конференций.

В Лигу конференций мало кто хочет. Матч получился зрелищным. Команды играли в разных стилях. “Славия” играла в короткий пас, доминировала во владение и пыталась создавать моменты после длинных розыгрышей. Футбол “Легии”, в этом матче, был очень прямолинейным. Так польская команда старалась избегать индивидуальных дуэлей и прессинга “Славии”.

“Легия” может быть довольна результатом. Два ее гола были забиты после выносов вперед, потрясающим был второй гол. Юранович получил мяч в центре поля, без сопротивления пробежал с ним до полукруга штрафной и сам пробил в верхний угол.

“Славия” дважды ответила в первом тайме. Сначала умный розыгрыш после углового, второй мяч – проход по флангу и прострел в центр штрафной.

Во втором тайме у “Славии” моментов было больше, но чешский чемпион вынужден довольствоваться только ничьей в игре с “Легией” – 2:2.

“Славия” Прага, Чехия – “Легия” Варшава, Польша 2:2

Голы: Ба 33, Масопуст 45+3 – Эмрели 20, Юранович 37

“Галатасарай” пощекотал нервы своим болельщикам в прошлом раунде, сыграв 1:1 и 4:2 с шотландским “Сент-Джонстоном”, пока не впечатляет турецкий граунд и в следующей стадии, сыграв 1:1 на выезде в Дании с местным “Рандерсом”.

22-летний талант Керем Актюркоглу забил очень красивый гол после разворота и удара (с рикошетом от защитника) в верхний угол, но после перерыва датчане сумели отыграться. Выходы на поле Арда Турана, Райана Бабела, Софьяна Фегули и Радамеля Фалькао не помогли команде Фатиха Терима забить второй гол. 1:1.

“Рандерс” Дания – “Галатасарай” Стамбул, Турция 1:1

Голы: Лауэнборг 54 – Актюркоглу 26

Очень результативный матч был сыгран в Никосии. Местная “Омония” забила четыре гола бельгийскому “Антверпену”, но при этом и пропустила два гола. “Омония” прекрасно действовала в переходных фазах игры, почти каждая потеря “Антверпена” на чужой половине поля приводила к опасному моменту у ворот бельгийской команды.

Героем матча стал 18-летний атакующий хавбек “Омонии” Лоизос Лоизу. Второй его – это конфетка. Смещение с фланга в центр и сильный удар в дальний нижний угол. Красота.

“Омония” Никосия, Кипр – “Антверпен” Бельгия 4:2

Голы: Лоизу 43, Какулис 48, Лоизу 55, Атьемвен 84 (пен.) – Бенсон 26, Мийоси 62

Холодным душем для “Штурма” стал мяч Шкофлека уже на третьей минуте матча, но австрийская команда не смутилась. “Штурм” больше атаковал, в первом тайме один гол удалось отыграть после пенальти, а после перерыва австрийцы забили еще дважды. Сначала Кикеишвили замкнул головой кросс Йебоа, а затем 21-летний ганец забил сам, сыграв на перехвате на половине поля соперника. “Штурм” был сильнее и закономерно, что он победил.

“Мура” Мурска-Собота Словения – “Штурм” Грац, Австрия 1:3

Голы: Шкофлек 3 – Янчер 18 (пен.), Кикеишвили 60, Йебоа 63