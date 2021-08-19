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Рапид - Заря 3:0. Учитесь забивать!

Лига Европы
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(4 голосов)

Кошмарный результат с кучей нереализованных моментов

Рапид - Заря 3:0. Учитесь забивать!

Фото: ФК Рапид

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Это интересно. Все мы помним, что в 2021-м году у сборной Украины было сразу несколько провальных матчей. Если не считать поражение Англии, где "сине-желтые" были явными аутсайдерами, команда Шевченко теряла очки с финнами и казахами, а также проигрывала на Евро австрийцам. Прошло совсем немного времени и теперь наши обидчики догнали нас на клубном уровне. В отборочном раунде Лиги Конференций "Ворскла" и "Колос" не смогли пройти клубы из Финляндии и Казахстана, закончив свой европейский путь. Третий соперник, на этот раз австрийский, выпал "Заре". Команда Скрипника не покинет еврокубки при любом раскладе, однако в двухматчевом противостоянии с "Рапидом" решалось, где они сыграют - в ЛЕ или ЛК. Разница, согласитесь, есть.

В анонсе к данному поединку мы делали акцент, что "Рапид" - домашняя команда. На своей арене они практически не проигрывают, здесь они обыграли мощную "Спарту", правда на выезде этот подвиг повторить не сумели. Сегодня, кажется, мы поняли силу венского стадиона. Болельщики. Возможно, мы так соскучились за нормальной атмосферой в эпоху COVID-19, однако то, как фанаты поддерживали "Рапид", как гнали футболистов вперед - чистый кайф. Побольше бы такого, да почаще.

Скрипник классно подготовил своих ребят. В стартовом составе нашлось место лишь одному нападающему, юркому Аллахяру, в то время, как фактурные Гладкий и Шахаб остались в запасе. Наставник луганчан сделал ставку на быстрые атаки, которые на протяжении 30 минут часто удавались его команде. Три созданных момента. Практически стопроцентных. И каждый раз "Заря" прощала соперника. Сначала Аллахяр оббежал вратаря, однако слишком слабо покатил в пустые, позволив центрбекам успеть спасти ситуацию, а после с хороших позиций пробивали Громов и Кочергин. Оба целили точно в центр, позволяя Штребингеру парировать удары. Артем и Влад, нужно бить в угол, не по центру. Так оно надежнее.

"Заря" нравилась, у "Зари" все получалось, и "Заря" сама себе привезла гол. Два лидера коллектива, Шевченко и Вернидуб, на двоих сообразили это взятие. Один неудачной дальней передачей начал атаку соперника, позволив Граховацу скинуть на Фунтас, второго форвард спокойно обыграл один в один, после чего точно пробил по воротам - 1:0. А может еврокубки это просто не наше? Подобная мысль на 30-й минуте посетила многих болельщиков луганчан.

Хорошо, когда ты играешь хорошо, но куда лучше, когда все складывается не в твою пользу, но ты находишь силы и волю, чтобы сравнять счет или вырвать победу. Это признак классной команды. "Заре", которая в целом смотрелась добротно, выпал отличный шанс доказать свой класс. Что вышло по итогу? Скажем так, моменты луганчане продолжили создавать, правда с реализацией все так же было ужасно. Считаем вместе: подача со стандарта закончилась отскоком на Аллахяра - удар в небеса; Громов в штрафной накручивал Хофманна, но забыл, что нужно бить и забивать; свеженький Шахаб классно качнул защитника, но с его ударом справился вратарь; Фаворов не замкнул прострел на дальней штанге. Им пороблено? Скорее всего.

А после этого "Рапид" перестал баловаться и начал карать. И первым плеть в руки взял Кара. Форвард венской команды откликнулся на передачу партнера, продавил Имерекова, после чего удвоил преимущество своей команды. Это не все. Рейс решил поучаствовать в параде ошибок, потерял мяч на своем фланге, прострел, замыкание Грюля - 3:0. Лига Европы, до свидания. "Заре" этажом ниже.

Исходя из количества созданных моментов, рисунка игры до счета 2:0 и всего прочего, луганчане не заслужили разгрома. Но это одна сторона медали. Если же говорить прямо, то команда, которая хочет играть в группе Лиги Европы, после такого количества моментов должна забивать 1-2 гола. А то и больше. Реализация говорит о классе команды, а с этим у "Зари" сейчас туго. Есть хороший тренер, который может рассказать, как дойти до штрафной соперника, куда забежать и куда отдать пас, но забивать вместо форвардов Скрипник не сможет. Такой вот грустный итог. Впереди ответный матч, который пройдет в Запорожье. Верим в чудо?

Австрия. Вена. Стадион: "Эрнст Хаппель"
Рапид - Заря 3:0
Голы: Таксиархис Фунтас 29, Эрджан Кара 78, Марко Грюлль 86
Рапид: Ричард Штребингер, Таксиархис Фунтас (Кристоф Кнасмюлльнер 60), Срджан Граховац (Лион Шустер 79), Максимилиан Хофманн, Филип Стойкович (Торстен Шик 71), Марко Грюлль, Эрджан Кара, Лео Граймль, Максимилиан Уллманн, Кельвин Аразе (Коя Китагава 79), Деян Любичич (Деян Петрович 79)
Заря: Никита Шевченко, Жуниор Рейс, Владислав Кочергин, Виталий Вернидуб, Владислав Кабаев (Дмитрий Хомченовский 76), Сергей Булеца (Кристиан Даль 83), Егор Назарина, Артём Громов (Шахаб Захеди 64), Максим Имереков (Ловро Цвек 83), Денис Фаворов, Аллахяр (Раймонд Фримпонг 83)
Предупреждения: Лео Граймль 53, Максимилиан Хофманн 54 - Владислав Кабаев 37, Виталий Вернидуб 39, Денис Фаворов 75

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В статье: Заря (Луганск) Рапид (Вена)
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Комментарии (163)
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Кююмалайнен (Київ)
20.08.2021 в 01:03
И заСКРИПела телега... Все эти Шахабы, Аллахьяры и прочие Саядманеши яйца выеденного не стоят, их предназначение в жизни - пасти гусей вместе с Фаворовыми, Имярековыми и Назарынами...
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0
0
FRED73 (Харьков)
20.08.2021 в 00:52
Как была эта команда гуано так им и осталась. Позорище. ВП с КК хоть голы забивали и очки взяли , а эти мудозвоны опять опозорились.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
20.08.2021 в 00:53
Колос не забивал голы)
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0
0
Footballers (Умань)
20.08.2021 в 00:49
Рахунок на табло.Що вони там нє заслужівалі?Все отримали по заслугах на що наігралі.
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+1
0
Геродот (Винница)
20.08.2021 в 00:42
Не откажешь Заре в старании, и скорости были приличные, но какая ужасная реализация, сколько брака в игре в обороне. Ведь все три гола по сути сами себе привезли. Понятно, что ответная игра превращается в формальность, и Заря отправится в третьесортный турнир - Лигу конференций. Хотя даже в этот турнир четвертая и пятая украинские команды не смогли попасть. Печаль полная - обделались и Заря, и Колос, и Ворскла по самое не хочу. Опять теперь только Динамо и Шахтер будут очки для Украины зарабатывать. Так может вообще пусть не выходят на поле в еврокубках эти наши третьи - пятые силы, позору будет меньше? А то дожились - одни влетают казахам, занимающим 11 место в своем чемпионате, другие австрийцам - те сейчас 10-е, ну и финны от них недалеко ушли, но Ворсклу не у дел в еврокубках тоже оставили.
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+1
0
Fishing 555 (Rivne)
20.08.2021 в 00:40
Дізлайкови дурні
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0
0
дЫркофан
20.08.2021 в 00:43
идиот
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0
0
дЫркофан
20.08.2021 в 00:39
трепещи европа?ждём победы?тут кабаев рыдал что из зари не берут в сборную.надеюсь понятно почему.зачем бороться в чемпионате Украины за место под сонцем если так играть в еврокубках?опять динамо и шахтёру отдуваться за всех.
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+2
0
f-denya (Сумы)
20.08.2021 в 00:47
кабаеву поскорее валить нужно.. игрок то толковый. не пойму почему он до сих пор в заре..
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0
-1
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Кююмалайнен (Київ)
20.08.2021 в 00:39
За такое нужно на три года лишать права участия в еврокубках независимо от места в турнирной таблице. Бездари, импотенты...
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+3
0
Термит (Киев)
20.08.2021 в 00:38
Может не все разделят мою точку зрения, но Заря сегодня ИГРАЛА, а не мучалась как Колос с казахами. Создали много моментов, не реализовали, а сами пропустили глупые голы. Бывает. Будем надеяться на реванш дома и удачное выступление в групповом этапе! Всем хороших снов!
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+1
-2
Acsakal (Kharkov)
20.08.2021 в 00:35
Найприкріше в цій поразці те, що нічого в тих австрійцях немає - посередня команда, яка сама багато помиляється, проте грає до кінця і переважно встигає виправляти своїж помилки... А в луганців найкраще виходять ролі сторонніх спостерігачів.
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+1
0
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таврия19752009 (симферополь)
20.08.2021 в 00:31
Зато Заря сливает Динамо,но борется с Шахтером каждую игру.а еврокубки им не нужны
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.08.2021 в 00:25
Та ну их всех на...........
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0
NikosFutboloidos (Chop)
20.08.2021 в 00:35
Підтримую повністю.
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vituynia (Черкассы)
20.08.2021 в 00:24
Ну счёт на табло говорит сам за себя. Переплюнули даже колхозников с Коваливки и Полтавы. Индивидуальный уровень игроков ниже плинтуса.Кого там надо было брать в сборную? Кочергин днище кривоногое,каждый второй пас в никуда. Булеца и Кабаев тоже не впечатлили. Да и остальные не лучше. Есть конечно ответный матч, но глядя на игру этих,как бы это помягче сказать,"мастеров", пропадает желание переживать за них.
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0
0
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Drovko (Lviv)
20.08.2021 в 00:24
Клас команди визначається тим, як вона використовує ті шанси, які в неї є. Зоря в цьому плані сьогодні просто кошмар. Могли забити 7 ...не забили нічого...Рапід вибіг в 3 чи 4 нормальні атаки і забив фактично все, що мав. Відчуйте, як то кажуть різницю...І ще: всі три голи луганчани привезли собі самі. Це теж треба вміти.
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+3
0
Fishing 555 (Rivne)
20.08.2021 в 00:17
Лежать і пишуть дізлайкови дурні головаті Неначе справді зна отой хвутбол
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+1
-6
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.08.2021 в 00:20
Дизлайков коллекционер?)
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.08.2021 в 00:22
это местный "математик"))))
0
0
дЫркофан
20.08.2021 в 00:42
сходи к психиатру
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0
0
ФК Матусов (Черкаси)
20.08.2021 в 00:16
В даній ситуації, мені найбільше жаль Скрипника, на його місці, мабуть би пішов у відставку, і тренував нормальну якусь команду, а не цих звіздунів....
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+2
0
аалекс ( Крым)
20.08.2021 в 00:17
Сборную?
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+1
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
20.08.2021 в 00:21
в сборную к Ротаню пусть добивают в двоём--физруки
0
0
ФК Матусов (Черкаси)
20.08.2021 в 00:21
Та ні, в збірній зараз хороший фахівець, який заслужив на те щоб тренувати головну команду країни.
0
-1
Чернышев (Tegusi)
20.08.2021 в 00:22
Ти недоробок?
0
-1
f-denya (Сумы)
20.08.2021 в 00:15
Заре немного неповезло.. Очень хотели отыграться, а получили два мяча после дурацких ошибок. Но стоило ли лезть отыгрываться всей командой? Аууу, Скрипныыык)).
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-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.08.2021 в 00:21
Немножко))
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0
Ruslan75
20.08.2021 в 00:15
Класні футболісти з таких позицій і моментів забивають. Отримуєш задоволення від перегляду навіть програного матчу атмосфера,підтримка без любимих укр. "вболівальниками-ультрасами" дудками,стадіон краса, що чекає в Запоріжжі: дударі з дудками,сірий,обшарпаний таке враження ще з совдепії стадіон,одне слово дно, та розчарування що в центрі європи ще у великій країні нема нормального футболу,культури вболівання та й самих яскравих для ока футбольних арен
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djeff2015 (Запорожье)
20.08.2021 в 00:19
ты дебил? ты стадион ЗП видел? пи...дабол серый и обшарпаный.
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0
0
Ruslan75
20.08.2021 в 00:24
Хоть би якоюсь рекламою позакривали підтрибуни, я не той що ти написав ,подивись краще з екрана телевізора свою супер арену і порівняй з будь якою простенькою в європі, ну і я так зрозумів що дударів на матчах очолюєш сам
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djeff2015 (Запорожье)
20.08.2021 в 00:34
ты дважды дебил-дударь.закрой свой "разум" "хоть би якоюсь рекламою". твоя разумность все границы разума разрывает. пи...бол. дударь себе в дупу.
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0
0
Ruslan75
20.08.2021 в 00:43
Ти сам дебіл ,ти на свою арену ходиш,тобі все там подобається? Дударик
0
0
Пришта Литин (Київ)
20.08.2021 в 00:14
Опять обосралась зАря(
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+2
0
Benzil (Львів)
20.08.2021 в 00:14
Дві команди, на груповий етап, а там вже на їхні муки дивитись. Не футбольна ми країна)))
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+2
0
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usovvictor (Kharkov)
20.08.2021 в 00:13
...ужас, как же стыдно за эту "третью" силу, которая самоустранилась от испуга после первого и дала так наказать себя. При 3-0 даже дома надежд мало, Рапид может еще и добавить. Были надежды, но такое вряд ли...
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+3
0
янковский ян (Запорожье)
20.08.2021 в 00:13
Ну что ж будем играть в группе лиги конференций. Там и Рома и Тоттенхем и остальные не хуже чем лиге европы
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+1
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.08.2021 в 00:12
Печально это все, но может через пару лет, после возвращения Металлиста и здоровой конкуренции в чемпионате, мы посмотрим хороший европейский футбол с нашими командами!
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+3
-2
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
20.08.2021 в 00:11
Гра Зорі -незграбна незграбність...
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-1
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djeff2015 (Запорожье)
20.08.2021 в 00:10
Уровень ДНА.
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+4
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.08.2021 в 00:09
Никто не вспомнил, сколько классных игроков ушло с Зари, благодаря которым Заря сегодня здесь играла?
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0
-2
Dimka26 (Чернигов)
20.08.2021 в 00:11
Иванисеня?)))
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+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.08.2021 в 00:12
это два игрока. кто ещё?)))
+4
-3
pilips111 (Чернигов)
20.08.2021 в 00:19
Про Ивана и Сеню от Tirana классная шутка)
+3
0
Fishing 555 (Rivne)
20.08.2021 в 00:09
І чого дурні головаті ставлять дизлайки? Шо ви хочете цім сказати? Ну програла Зоря! І шо? Хочете сказати то що ви дурні. Ну то це видно. Все вашій Зорі капут.
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+1
-6
Болельщик39 (Харьков)
20.08.2021 в 00:08
Мда, Скрипник - не стратег. Все команды в еврокубках при 0:1 на чужом поле продолжают играть на контратаках от автобуса. И успешно! В самом крайнем случае 0:1 можно отыграть потом дома. И только у "Зари" свой путь, как будто это уже второй матч и пусть будет 0:3, но рискнём, пойдём вперёд, снимем защитных игроков. С Луческу или Де Дзерби "Заря" с этим составом и не заметила бы "Рапид".
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+6
0
Mexxxxx (Просяная)
20.08.2021 в 00:18
Та какие ж тут контратаки, тем более автобус, если сам Рапид жался к своим воротам и радовался, что штук пять не влетело. Как можно сыграть от обороны с командой, которая играла явно слабей. Просто надо было повести 2:0, а потом играть спокойно, так умения не хватило хоть что-то забить
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+1
0
Comment06 (Украина)
20.08.2021 в 00:08
Очередная бестолковая игра Зари! Как будто Скрипник и Ко отрабатывают на тренировках только пасы в касание, на выход, стеночки, забегания, прострелы (и преуспевают в этом!), а до ударов по воротам(главное в футболе!)- не доходят! Просто мука для болельщиков! Очередной проигрыш даже не евросередняку с призрачными шансами отыграться во втором матче. Спасибо УЕФА за третий турнир для неудачников и слабаков, а то снова отдуваться за всех Динамо и Шахтеру!
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+4
0
Igor1010 (Вінниця)
20.08.2021 в 00:08
Що Зоря що Шахтар догрались до того, що їх з дому вигнали. Бомжують тепер по Україні. Хіба це команди....
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+3
-10
Fishing 555 (Rivne)
20.08.2021 в 00:10
Це овечі стада
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+3
-6
Igor1010 (Вінниця)
20.08.2021 в 00:14
Баранячі
+2
-5
George_D (Харьков)
20.08.2021 в 00:35
Полтава та Ковалівка не бомжують, та хіба це їм допомогло?
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+1
0
дЫркофан
20.08.2021 в 00:46
два долб....ба
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0
0
dmytrohr (Київ)
20.08.2021 в 00:07
А все фінанси та престиж двох клубів (ДК та ШД). Немає Караваєва та Лєднєва в Зорі, а Кулача в Ворсклі. Краще гріти лавку в топклубі, ніж грати в посередньому. Гроші...
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+2
0
ВиктАн
20.08.2021 в 00:11
Тоже это бесит не усиливаются, а распродаются. Не тянешь не лезь в ек.
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.08.2021 в 00:13
да и этим составом смогли бы навязать борьбу, если бы не арабеска, которая запорола несколько хороших моментов
+2
-1
ВиктАн
20.08.2021 в 00:14
А потом Суркис будет готов говорить как он болеет за укр клубы. Поуничтожал конкурентов викупив лидеров и усадив на лавку
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+1
-1
Lviv1256 (Львів)
20.08.2021 в 00:06
По ходу третя сила виявилась третьою ж...пою.
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+9
0
Leo-1974 (Dnipro)
20.08.2021 в 00:05
Я бы на месте УФЛ, с таких команд как заря, колос и Ворскла брал бы не устойку в казну развития детского украинского футбола!!!
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+5
0
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donkrot (Донецк)
20.08.2021 в 00:05
Один я считаю это йопанным стыдом? Зачем вы вообще туда выходите, Колос, Ворскла и Заря? Из года в год позорить Украину? Мужики? Кто вам такое прозвище и за что придумал?
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+6
-1
Dimka26 (Чернигов)
20.08.2021 в 00:07
это когда Вернидуб был там.
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+4
0
George_D (Харьков)
20.08.2021 в 00:37
И Малиновский ... Много тех мужиков сейчас в составе осталось?
+1
0
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Виталий1981 (Україна)
20.08.2021 в 00:04
Та нічого. Зараз в інтерв'ю скажуть, що їм соромно, що ,,...получілі очєрєдной огромний опит,, і що треба ,,... ідті дальше,,. Потім виграють у якого-небудь Миная і скажуть ,, ... ми реабілітіровалісь,,. Все як завжди.....
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+9
0
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alex.belogubko (одесса)
20.08.2021 в 00:03
надо проверить зрение они ворот не видят --ну что минус 3--потом вылетит ДК и ШД --это для нас хороший урок -сделаем выводы -будем больше тренероваться и так каждый год --сосредоточимся на играх УПЛ --они позорят Украину не лезте в ЕК а Скрипник такой же физрук как Ротань --могильщики
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0
-3
Kostya_29 (Київ)
20.08.2021 в 00:05
У тебя абсолютно любой тренер физрук
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+2
-2
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alex.belogubko (одесса)
20.08.2021 в 00:09
Ротаннь кто и Скрипник --что они добились позора
+1
-2
ФК Матусов (Черкаси)
20.08.2021 в 00:26
Ну мінус три не буде, зоря в разі вильоту в групі ліги конференції гратиме
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
20.08.2021 в 00:27
Ротаня в Черноморец. Опыт работы с молодежкой уже есть))
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0
0
magnum power (БОМЖ)
20.08.2021 в 00:03
если раньше всем нашим командам не хватало нападающих, то теперь нет и защитников((
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+6
0
grassion (Харьков)
20.08.2021 в 00:04
Вообще никого на поле)))
Ответить
+2
0
dmytrohr (Київ)
20.08.2021 в 00:02
На сегодня дров достаточно. Учите мат.часть.
Ответить
+1
0
Golfik25 (Киев)
20.08.2021 в 00:02
Спрашивается, зачем заря выходила на поле? Может от греха и от Лиги конференции отказаться сразу? С такой игрой и там ничего не светит.
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+3
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.08.2021 в 00:02
Почему же автобус не ставят в еврокубках?)))))))
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+4
-1
Fishing 555 (Rivne)
20.08.2021 в 00:03
А де взять?
Ответить
+1
-4
razvan 74 (iiii)
20.08.2021 в 00:02
Какой то Ад ! При полном преимуществе получить треху. Скрипник - г....но.
Ответить
+4
0
DONCHANYN (ДОНЕЦК)
20.08.2021 в 00:02
Я не понял комментатора. Шо, победа Зари дома 1-0 и не будет доп. времени? А отмененное правило выездного гола? Или оно действует только при равенстве голов?
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0
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.08.2021 в 00:04
шо за дичь?))))))))
Ответить
+2
0
DONCHANYN (ДОНЕЦК)
20.08.2021 в 00:09
Шо непонятного? Я так понял, шо неважно, как выиграть -1-0 или 5-0, главное выиграть, и при обмене ЛЮБЫМИ победами соперников назначается доп. время. Или не так?
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.08.2021 в 00:11
нет, конечно))) считаются все голы! доп. время будет при любой разнице в 3 мяча в пользу зри
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.08.2021 в 00:01
ЗРЯ не шмагла - можно было такой же счёт, но с неявкой получить)))
Ответить
+3
-1
аалекс ( Крым)
20.08.2021 в 00:30
А экскурсия?
Ответить
0
0
Рівнянин (Рівне)
20.08.2021 в 00:01
Не наш день!!! Не заслуговувала Зоря на поразку! Фарт виявився на боці австріяк!Але є ще другий тайм.Якщо Рапід зміг забити три,то чому Зоря не зможе в Запоріжжі?!
Ответить
+3
-8
ВиктАн
20.08.2021 в 00:02
Какой фант, они всю игру не дорабатывали всю и во всех линиях.
Ответить
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.08.2021 в 00:02
зря пойдёт забивать, а там австрияки ещё на контрах накидают
Ответить
+5
-1
Mexxxxx (Просяная)
20.08.2021 в 00:02
Та чего там, не наш месяц. Не наш плей-офф.
Ответить
+4
0
Запорізьке Торпедо (zp)
20.08.2021 в 00:03
ты шо говоришь, тут принято сразу поливать все и вся лайном, а не признавать очевидный нефарт и жуткую реализацию
Ответить
+1
-4
pilips111 (Чернигов)
20.08.2021 в 00:11
А чем их поливать? Нефарт и жуткая реализация уже всех достала за последние годы.
+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.08.2021 в 00:05
Заслужила на все 100% Очень слабо! Местами приличные рывки, это не показатель! Пересмотрите игру Чемпиона ЛЧ!
Ответить
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
20.08.2021 в 00:07
к окулисту сходи, или купи себе хотя бы телевизор, чтобы смотреть матчи по крайней мере по униан и 2+2, чтобы хоть иметь представление о том кто там шо "заслужил"
0
-5
avatar
donkrot (Донецк)
20.08.2021 в 00:09
Потому что не может!!! Потому что тренер ссыкливый физрук. Игроки полное гавно. Что там Кабаев про сборную вякал? Какая нах сборная? Кого туда брать, кто австриякам 0-3 попадает или кого то из команды что не может обыграть финов и казахов? Заткниек свои рты в этих командах и не мечтайте о сборной!!!P.s. и заткнитесь умники про то что в составе Шахтёра на ЛЧ выходит только 2 украинца, ибо наши футболисты показали уровень уже...позор... Просто нет слов...
Ответить
+7
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.08.2021 в 00:15
Это все называется класс команды!
+2
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
20.08.2021 в 00:01
Имерекову и бразильцу сделать каридор с розгами падлы
Ответить
+3
0
ВиктАн
20.08.2021 в 00:00
Чукр пробил дно, Павелко и ко идите на....
Ответить
+3
-2
avatar
simargl (Чернигов)
20.08.2021 в 00:00
Обидно!! сами себя наказали всю удачу оставили в игре с Ингульцом. Ужас сегодя в защите и кошмар в атаке... Вот поэтому Имереков не в Десне, а в Заре. Каждая игра - привоз. Да и Фаворов не лучше... Ворскла, Колос, теперь Заря... что-то в нашем футболе всё рассыпалось.
Ответить
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
20.08.2021 в 00:05
зато теперь в Десне все збс без этих двух, и она не займет законное место в середине к концу 1 круга)
Ответить
0
-2
pilips111 (Чернигов)
20.08.2021 в 00:12
Не завидуй, запорожский "мужик"
+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
20.08.2021 в 00:14
Из Десны по итогам сезона выгнали 9 защитников. Что-то в итоге поменялось, но новые хуже не играют... и это факт. Но тут разговор о Заре и тех кого она набрала.
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.08.2021 в 00:00
Не стоит так злобно унижать Зарю! Это наш уровень чемпионата, еврокубки показали все чётко!
Ответить
+2
-2
avatar
usovvictor (Kharkov)
20.08.2021 в 00:03
...еще как стоит... За этим стоят ее амбиции и наши тоже, не хрен лезть на "заработки" в Европу, коли не можешь, ...да еще и не организован для проблем....
Ответить
+5
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
20.08.2021 в 00:00
...какая она на хрен боевая! Перепуганные "мужики" развалились, как только забили гол. Последующие, как следствие "боевитости" один срам, глядеть тошно, как детей их хладнокровно наказывал Рапид. Они же просто развалились после первой серьезной ошибки. Лучше этого честно не видеть, особенно последующие 2 гола. Срамота!!!....
Ответить
+5
0
George_D (Харьков)
20.08.2021 в 00:40
"Мужики" разбрелись кто в Италию, кто в Бельгию, кто в Киев. Заместо них понабирали пацанов. А шо делать, если мужиков-то не осталось.
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkov)
20.08.2021 в 00:00
Та що там забивати? Захист - от де справжній жах! Як можна бути такими кривоногими? Як можна так не влучати по м'ячу? Як можна запускати суперника в центрі захиста собі за спину? Як можна приймати м'яч з відскоком на 5 м? Після Ворскли та Колоса здавалося, що безпорадніше грати неможливо... Але Зоря зуміла перевершити "папаредників".
Ответить
+4
0
Sasha555 (Днепропетровск)
20.08.2021 в 00:00
Надоели гребанные колхозники(Ворксла, колос,Заря) -лучше играйте в Ахметовском чемпионате Украины и не суйтесь в еврокубки, пока не возродятся Днепр и Металлист!!! Нам такого позора уже хватает! Сидите дома и коэффициент будет больше!
Ответить
+5
-3
дЫркофан
20.08.2021 в 00:52
а в чьём чемпионате сейчас играет днепр-1??? и когда он возродится?
Ответить
0
0
ДнепрРечка1
19.08.2021 в 23:59
Ну давай, расскажи мне, как Заря отыграется в Запорожье
Ответить
+1
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
19.08.2021 в 23:59
Це відповідь Кабаєву чому з Зорі не беруть в збірну.
Ответить
+13
0
pilips111 (Чернигов)
20.08.2021 в 00:00
Да их всех надо в сборную брать.
Ответить
+2
0
Acsakal (Kharkov)
20.08.2021 в 00:01
Збірну лузерів...
+2
0
prostors (Вольногорск)
20.08.2021 в 00:03
Параолимпийцев?
Ответить
+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.08.2021 в 23:59
После второго гола, понятно было, что быстрее будет третий, чем ответка((((
Ответить
+2
0
ding31
19.08.2021 в 23:58
Скрипика на бутылку. И пусть в России тренирует Спартак
Ответить
+1
-5
Fishing 555 (Rivne)
20.08.2021 в 00:01
Кому там этот пень нужен. Уже Хацкевича в шею выгнали и этому туда же дорога.
Ответить
+2
0
Fishing 555 (Rivne)
19.08.2021 в 23:58
Скрипник світле майбутнє! Чого ви?
Ответить
+1
0
George_D (Харьков)
20.08.2021 в 00:41
Отож, має Европейський досвід!
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
19.08.2021 в 23:58
даже сходу не припомню более нелогичного и идиотского исхода матча
Ответить
+5
-3
pofiq 50 (Олександрія)
19.08.2021 в 23:57
Які тільки дуболоми,грають в УПЛ,немає слів..Ганьба!!!
Ответить
+3
0
Leo-1974 (Dnipro)
19.08.2021 в 23:57
Я бы на месте Павелко, с таких команд как заря, колос и ворскла брал бы не устойку в казну развития детского украинского футбола!!!
Ответить
+8
0
ВиктАн
19.08.2021 в 23:59
Хоть бы так. Разве это чемпионат, когда команда, которая попадает в еврокубки, не только не усиливаются, но даже продают лидеров. По сути это преступление перед отечественным футболом.
Ответить
+2
-1
truf (Odessa)
20.08.2021 в 00:00
да уж Павелко возьмёт.....особенно на развитие.....особенно детского футбола....
Ответить
+2
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
19.08.2021 в 23:57
Это рекорд,пробили дно...Ворскла,Колос, но Заря выше всяких похвал..3:0 просто вынос тела...
Ответить
+11
0
Djarik87 (Киевская область)
19.08.2021 в 23:57
В лиге конференций шмупсам еще влетят
Ответить
+3
0
avatar
Viktor Ivanjvich
19.08.2021 в 23:56
игра продолжение с минаеем- эти атакуют а те забивают
Ответить
+6
0
ВиктАн
19.08.2021 в 23:56
Кроме шахты все печаль.
Ответить
+7
-2
George_D (Харьков)
20.08.2021 в 00:42
Да и Шахта не то, чтобы радость... :)
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
19.08.2021 в 23:56
Кроме слова калеки на ум ничего другого не приходит. Сами себе назабивали, да ещё и в игре с основными конкурентами.
Ответить
+5
-2
Fishing 555 (Rivne)
19.08.2021 в 23:56
Заскрипел тот скрипаль скрипальському проиграл как злодей по звериному.
Ответить
0
-1
pilips111 (Чернигов)
19.08.2021 в 23:56
Это пипец! Имереков , слава богу, что тебя убрали с Десны, там тоже постоянно чудил. "Мужики" превратились в баб.
Ответить
+11
-1
avatar
Viktor Ivanjvich
19.08.2021 в 23:57
ещё фаворова тоже- ЭТО ДВА УЖАСТИКА
Ответить
+4
0
pilips111 (Чернигов)
19.08.2021 в 23:58
Согласен, Фаворов стал таким же как и Имереков
+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
19.08.2021 в 23:59
ну и куда тут без завистливого черниговского гамнишка, сезон за сезоном целующим задницу Зоре на финише)
Ответить
0
-5
pilips111 (Чернигов)
20.08.2021 в 00:03
Запоризьке гамнишко более вонючее, аж в Чернигове завоняло.
+3
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
20.08.2021 в 00:00
Цэ ваще перепуганэ,мимо мяча ударил и потерялся..где что по сторонам а Кара спокойненько мячик положил..сделать ему коридор
Ответить
+2
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
19.08.2021 в 23:56
Просто нет слов.
Ответить
+3
0
Камонплей
19.08.2021 в 23:56
алахьяр і громов просто нема слів. ну пропущені з дитячих привозів
Ответить
+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.08.2021 в 23:55
Одно светлое пятно - Кочергин!!!
Ответить
+2
-3
ВиктАн
19.08.2021 в 23:55
Все по делу. Полное безволие зари- не доработал, не добежал итд
Ответить
+6
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.08.2021 в 23:55
Все по делу! Даже не хочется говорить, что не везло, сами привезли, постоянные обрезы Жуниньо...... Реально очень слабо и не профессионально! Наш чемпионат - полная жесть! Один клуб на уровне, который готов играть в еврокубках!
Ответить
+8
-1
Igor1010 (Вінниця)
19.08.2021 в 23:56
І цей клуб з Києва...
Ответить
+1
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.08.2021 в 23:57
Ага, сейчас он базируется в Киеве!
+7
-1
Igor1010 (Вінниця)
20.08.2021 в 00:02
Цей клуб завжди був з Києва
0
-6
avatar
simargl (Чернигов)
20.08.2021 в 00:06
Не смеши... этот клуб не в лучшем состоянии. Ингулец показал его уровень (((
+4
0
Igor1010 (Вінниця)
20.08.2021 в 00:04
Що Зоря що Шахтар догрались до того, що їх з дому вигнали... Бомжують по Україні. Хіба це команди...
Ответить
0
-8
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.08.2021 в 00:17
Иди питардами поиграйся)))
+2
0
дЫркофан
20.08.2021 в 00:54
а что слышно о винницкой ниве?
0
0
Kostya_29 (Київ)
19.08.2021 в 23:55
Так много моментов создать, и проиграть 3-0 из-за трёх тупейших ошибок...
Ответить
+6
-2
Просто football фан (Рівне)
19.08.2021 в 23:54
Якщо гравці не в змозі забити у ворота скромного австрійського Рапіда, то їм нєх.. робити в збірній України. Все закономірно з викликами гравців. Ображатися можуть лише на себе та свій рівень!
Ответить
+6
-1
grassion (Харьков)
19.08.2021 в 23:54
Дааа.... Нах.. нам Ярик?
Ответить
0
-1
avatar
Aleksandr.t (Донецк)
19.08.2021 в 23:54
Рапид на классе. Заря........, бегать умеют, больше к сожалению ни чего. Обидно, но игра была весёлой за это спасибо.
Ответить
+8
0
George_D (Харьков)
20.08.2021 в 00:44
Ну вот, уже нельзя сказать, что НИЧЕГО не умеют :)
Ответить
0
0
Zloy Pingvin
19.08.2021 в 23:54
Так обосраться нужно ещё уметь... Молодцы.
Ответить
+11
-1
avatar
okolegko (Київ)
19.08.2021 в 23:54
Кгм... Кгм... Грали гарно, програли ганебно. Скрипник їх вчив узагалі в атаці грати як команда, а не соло?.. Вітаю Рапід з прекрасним уроком майстерності та прагматизму... Який жах
Ответить
+3
-2
Ramses_ua (Запоріжжя)
19.08.2021 в 23:54
Нічого,вдома відіграємось,Хфутбол така сцуко гра
Ответить
+4
-4
avatar
Viktor Ivanjvich
19.08.2021 в 23:54
а что хто хотел- Булеца не имел постоянного места в днепретипа1, фаворова выгнали с Десны, имрекова тоже самое. кабаеев таксист водила, громов уже всё, -вот и вся ЗАРя---ЗАЩИТА ПРОХОДНОЙ ДВОР. нападение сильное но забить не могут- в принципе вот и ВСЁ.
Ответить
+5
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
19.08.2021 в 23:54
У что Кабаев скажет Судокову теперь
Ответить
+9
-1
Mexxxxx (Просяная)
19.08.2021 в 23:56
В сборную его понимаешь забыли пригласить,..
Ответить
+10
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
19.08.2021 в 23:54
.....баное ДНИЩЕ по имени заря. дегенераты.
Ответить
+5
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.08.2021 в 23:53
Третий пошёл!!!
Ответить
+6
-1
Dimka26 (Чернигов)
19.08.2021 в 23:53
Да уж. Мужики уже не те. После ухода Вернидуба.
Ответить
+10
-1
Kvartal (Кривой Рог)
19.08.2021 в 23:53
Ну как? Кааааааак можно быть такими неудачниками???????
Ответить
+9
-1
Mexxxxx (Просяная)
19.08.2021 в 23:51
Какие ж все слабые технически, пас отдать это проблема, разве что сопернику прям в ноги, мяч обработать, не дать у себя забрать, просто пробить по воротам, а не куда-нибудь и как-нибудь. Зарю будет жалко терять, команда реально боевая. Хотя может и к лучшему, что сразу все наши позоры и мучения закончатся до групповых турниров.
Ответить
+7
0
Djarik87 (Киевская область)
19.08.2021 в 23:53
Они в группу лиги конференций вылетают. Позор только начинается.
Ответить
+8
-2
Mexxxxx (Просяная)
19.08.2021 в 23:55
Точно. И слабее уже соперников не будет, куда уже слабее чем этот Рапид
+7
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
19.08.2021 в 23:51
Посміховисько
Ответить
+7
-1


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