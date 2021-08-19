Рапид - Заря 3:0. Учитесь забивать!

Это интересно. Все мы помним, что в 2021-м году у сборной Украины было сразу несколько провальных матчей. Если не считать поражение Англии, где "сине-желтые" были явными аутсайдерами, команда Шевченко теряла очки с финнами и казахами, а также проигрывала на Евро австрийцам. Прошло совсем немного времени и теперь наши обидчики догнали нас на клубном уровне. В отборочном раунде Лиги Конференций "Ворскла" и "Колос" не смогли пройти клубы из Финляндии и Казахстана, закончив свой европейский путь. Третий соперник, на этот раз австрийский, выпал "Заре". Команда Скрипника не покинет еврокубки при любом раскладе, однако в двухматчевом противостоянии с "Рапидом" решалось, где они сыграют - в ЛЕ или ЛК. Разница, согласитесь, есть.

В анонсе к данному поединку мы делали акцент, что "Рапид" - домашняя команда. На своей арене они практически не проигрывают, здесь они обыграли мощную "Спарту", правда на выезде этот подвиг повторить не сумели. Сегодня, кажется, мы поняли силу венского стадиона. Болельщики. Возможно, мы так соскучились за нормальной атмосферой в эпоху COVID-19, однако то, как фанаты поддерживали "Рапид", как гнали футболистов вперед - чистый кайф. Побольше бы такого, да почаще.

Скрипник классно подготовил своих ребят. В стартовом составе нашлось место лишь одному нападающему, юркому Аллахяру, в то время, как фактурные Гладкий и Шахаб остались в запасе. Наставник луганчан сделал ставку на быстрые атаки, которые на протяжении 30 минут часто удавались его команде. Три созданных момента. Практически стопроцентных. И каждый раз "Заря" прощала соперника. Сначала Аллахяр оббежал вратаря, однако слишком слабо покатил в пустые, позволив центрбекам успеть спасти ситуацию, а после с хороших позиций пробивали Громов и Кочергин. Оба целили точно в центр, позволяя Штребингеру парировать удары. Артем и Влад, нужно бить в угол, не по центру. Так оно надежнее.

"Заря" нравилась, у "Зари" все получалось, и "Заря" сама себе привезла гол. Два лидера коллектива, Шевченко и Вернидуб, на двоих сообразили это взятие. Один неудачной дальней передачей начал атаку соперника, позволив Граховацу скинуть на Фунтас, второго форвард спокойно обыграл один в один, после чего точно пробил по воротам - 1:0. А может еврокубки это просто не наше? Подобная мысль на 30-й минуте посетила многих болельщиков луганчан.

Хорошо, когда ты играешь хорошо, но куда лучше, когда все складывается не в твою пользу, но ты находишь силы и волю, чтобы сравнять счет или вырвать победу. Это признак классной команды. "Заре", которая в целом смотрелась добротно, выпал отличный шанс доказать свой класс. Что вышло по итогу? Скажем так, моменты луганчане продолжили создавать, правда с реализацией все так же было ужасно. Считаем вместе: подача со стандарта закончилась отскоком на Аллахяра - удар в небеса; Громов в штрафной накручивал Хофманна, но забыл, что нужно бить и забивать; свеженький Шахаб классно качнул защитника, но с его ударом справился вратарь; Фаворов не замкнул прострел на дальней штанге. Им пороблено? Скорее всего.

А после этого "Рапид" перестал баловаться и начал карать. И первым плеть в руки взял Кара. Форвард венской команды откликнулся на передачу партнера, продавил Имерекова, после чего удвоил преимущество своей команды. Это не все. Рейс решил поучаствовать в параде ошибок, потерял мяч на своем фланге, прострел, замыкание Грюля - 3:0. Лига Европы, до свидания. "Заре" этажом ниже.

Исходя из количества созданных моментов, рисунка игры до счета 2:0 и всего прочего, луганчане не заслужили разгрома. Но это одна сторона медали. Если же говорить прямо, то команда, которая хочет играть в группе Лиги Европы, после такого количества моментов должна забивать 1-2 гола. А то и больше. Реализация говорит о классе команды, а с этим у "Зари" сейчас туго. Есть хороший тренер, который может рассказать, как дойти до штрафной соперника, куда забежать и куда отдать пас, но забивать вместо форвардов Скрипник не сможет. Такой вот грустный итог. Впереди ответный матч, который пройдет в Запорожье. Верим в чудо?

Австрия. Вена. Стадион: "Эрнст Хаппель"

Рапид - Заря 3:0

Голы: Таксиархис Фунтас 29, Эрджан Кара 78, Марко Грюлль 86

Рапид: Ричард Штребингер, Таксиархис Фунтас (Кристоф Кнасмюлльнер 60), Срджан Граховац (Лион Шустер 79), Максимилиан Хофманн, Филип Стойкович (Торстен Шик 71), Марко Грюлль, Эрджан Кара, Лео Граймль, Максимилиан Уллманн, Кельвин Аразе (Коя Китагава 79), Деян Любичич (Деян Петрович 79)

Заря: Никита Шевченко, Жуниор Рейс, Владислав Кочергин, Виталий Вернидуб, Владислав Кабаев (Дмитрий Хомченовский 76), Сергей Булеца (Кристиан Даль 83), Егор Назарина, Артём Громов (Шахаб Захеди 64), Максим Имереков (Ловро Цвек 83), Денис Фаворов, Аллахяр (Раймонд Фримпонг 83)

Предупреждения: Лео Граймль 53, Максимилиан Хофманн 54 - Владислав Кабаев 37, Виталий Вернидуб 39, Денис Фаворов 75