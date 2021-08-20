Скрипник: Считаю поражение от Рапида незаслуженным

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал разгромное поражение от "Рапида" (0:3) в рамках раунда плей-офф Лиги Европы.

"0:3 – это слишком много. Очень горькое, обидное поражение. Считаю его незаслуженным. Мы должны были забивать несколько голов, но "Рапид" не позволил нам этого сделать.

У самих же австрийцев 3 удара – 3 гола. Хороший показатель. В ответном матче, конечно же, будет сложно, но мы постараемся сделать все, что от нас зависит", - приводит слова Скрипника Kronen Zeitung.