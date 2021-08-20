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Скрипник: Считаю поражение от Рапида незаслуженным
Луганчане проиграли с разгромным счетом австрийцам
Фото: komandaonline / Автор - Владимир Раснер
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал разгромное поражение от "Рапида" (0:3) в рамках раунда плей-офф Лиги Европы.
"0:3 – это слишком много. Очень горькое, обидное поражение. Считаю его незаслуженным. Мы должны были забивать несколько голов, но "Рапид" не позволил нам этого сделать.
У самих же австрийцев 3 удара – 3 гола. Хороший показатель. В ответном матче, конечно же, будет сложно, но мы постараемся сделать все, что от нас зависит", - приводит слова Скрипника Kronen Zeitung.
Напомним, ответный матч состоится 26 августа в Запорожье. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.
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