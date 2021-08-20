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Скрипник: Считаю поражение от Рапида незаслуженным

Лига Европы
(1 голосов)

Луганчане проиграли с разгромным счетом австрийцам

Скрипник: Считаю поражение от Рапида незаслуженным

Фото: komandaonline / Автор - Владимир Раснер

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал разгромное поражение от "Рапида" (0:3) в рамках раунда плей-офф Лиги Европы.

"0:3 – это слишком много. Очень горькое, обидное поражение. Считаю его незаслуженным. Мы должны были забивать несколько голов, но "Рапид" не позволил нам этого сделать.

У самих же австрийцев 3 удара – 3 гола. Хороший показатель. В ответном матче, конечно же, будет сложно, но мы постараемся сделать все, что от нас зависит", - приводит слова Скрипника Kronen Zeitung.

Напомним, ответный матч состоится 26 августа в Запорожье. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Рапид (Вена)
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Источник:
krone.at

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Комментарии (18)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
20.08.2021 в 11:30
С вами все стало ясно еще в последнем туре позапрошлого чемпионата, хорошо, что его в сборную не позвали.
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Ігор Холост (Львов)
20.08.2021 в 11:06
Заміни треба було робити після 90 хв....
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0
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MaximSK (Киев)
20.08.2021 в 11:06
Скрипник показал что он тренер не для Еврокубков, и в прошлом сезоне и в этом, очень слабо выступили, от Рапида, наверное средней команды, проиграть разгромно это позор, ощущение что тактически проиграли австрийцам вчистую. Надеюсь на следующей недели хлопнуть дверью хотя бы.
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+2
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_Hell_Cat_ (Днепр)
20.08.2021 в 11:20
Причем тут тактика ,если три гола это детские привозы + жуткая нереализация моментов!!
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+1
0
MaximSK (Киев)
20.08.2021 в 11:36
Это уже профессионализм игроков. в Еврокубках надо играть аккуратнее и внимательнее возле своих ворот, тактика имеется ввиду не обязательно было бросать все силы на то чтобы сравнять счет, надо было играть с головой, есть же еще ответный матч, в итоге ответный матч превращается в формальность.
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zloyded (Киев)
20.08.2021 в 10:58
Эти высказывания Скрипник может себе оставить! Счет на табло и в таблице коэффициентов
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+1
-1
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Viktor Ivanjvich
20.08.2021 в 10:56
В ПРОИГРАШЕ КТО ВИНОВЕН? ВСЕГДА ТРЕНЕР. В ДАННОМ СЛУЧАЕ И ЕСТЬ ДОЛЯ ПРАВДЫ . ОСОБЕННО ПО ПОДБОРУ ИГРОКОВ. ИЗГНАННЫЕ С ДЕСНЫ ФАВОРОВ И ИМРЕКОВ НЕ ПРОЯВЛЯЮТСЯ В ЗАРЕ -ИХ ВОВРЕМЯ УБРАЛИ С ДЕСНЫ -И ГДЕ И КАК ИГРАЮТ ДЕСНЯНЫ- БУЛЕЦА? ЧТО ПРИ МИХАЙЛЕНКО ЧТО ПРИ ЙОВИЧЕВИЧЕ НЕ ПОПАДАЛ ЗАЧАСТУЮ ДАЖЕ НА СКАМЕЙКУ- В ЗАРЕ ИГРАЕЕТ ПОСТОЯННО-НО КАК ИГРАЕЕТ ТАК СЕБЕ -ЖДЕТ ВЫЗОВА В СБОРНУЮ. КАБАЕВ ЭТО ВОДИЛА ТАКСИСТ-ТОЛКУ МАЛОВАТО. ГРОМОВ СБАВИЛ ОЧЕНЬ. КОЧЕРГИН ХОТЬ ОН ВЧЕРА ЛУЧШИЙ БЫЛ - ШЕВЧЕНКО? КАК И КАПИТАН ТАК И ДОЛЖЕН БЫТЬ ЛИДЕР КОМАНДЫ ВМЕСТЕ С ВЕРНИДУБОМ-НО ИМЕННО ОНИ И ПОЛОЖИЛИ РАЗГРОМ-ЖОНИОР НАЧАЛ ВРОДЕ НЕПЛОХО НО В СРЕДИНЕ ПЕРВОГО ТАЙМА НАЧАЛ ДОПУСКАТЬ ТАКИЕ ПРОМАХИ --И ГОЛ.НАЗАРИНА НИЗКИЙ УРОВЕНЬ. И ЭТО ВСЯ ОСНОВА -ТАК ЧТО МЫ ХОТИМ ОТ НИХ?
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+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
20.08.2021 в 10:36
А вам кто мешал забивать?
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+2
0
avatar
Viktor Ivanjvich
20.08.2021 в 11:07
УМЕНИЕ МЕШАЛО
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+2
0
Ten0N (Leopolis)
20.08.2021 в 11:08
Тебе тоже умение мешает капслок снять, а еб...нашка?
0
-3
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Viktor Ivanjvich
20.08.2021 в 11:14
уровень без мата никак не получается -а в чем проблема с кап или без -главная мысль а у тебя увы отсутствуеет сынок или даже внучок
+1
0
дедушка (Сумы)
20.08.2021 в 10:34
Главный тренер не может научить забивать с убойных позиций.Там просто некому забивать.В ЛЕ денег побольше.но в ЛК соперники послабее и за счёт набранных очей можно не сильно прогореть в бабках,да и не сильно опустить Украину в рейтинге.Так что всё что не делается,всё к лучшему.
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.08.2021 в 10:33
ну так докажи в ответном матче с преимуществом в 4 мяча!
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+5
0
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typhokc
20.08.2021 в 10:30
Скрипник, скажи привет "Колосу" и "Ворскле". Уровень тот же... Как бы там не говорили, очки будут набирать только Шахтер и Динамо. Удачи им.
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+3
-1
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Руська (Лубны)
20.08.2021 в 10:22
Позорисько, а не тренер. Хоч би глянув статистика матчу: удари 15:13, по воротах 9:5. Після першого тайму матч вже не дививився, кінцевий результат не здивував
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+1
-2
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simargl (Чернигов)
20.08.2021 в 10:18
Вы уже сделали ...
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+1
0
Kristo (Львов)
20.08.2021 в 10:01
Лучше бы незаслуженной была победа
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+1
0
Golfik25 (Киев)
20.08.2021 в 09:59
Теперь понятно, почему проиграли, скрыпник не тренер.
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-2


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